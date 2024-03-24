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“فيروس جديد يهاجم ويصيب أفراد العائلة السعودية الحاكمة” .. ما القصة؟!

بقلم
العائلة السعودية الحاكمة

وطن – كشفت وكالة “فرانس برس”، حقيقة فيديو من تقرير إخباري يزعم إصابة العائلة الحاكمة في السعودية بـ”فيروس جديد لم يعلن عنه سابقاً”.

وتناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الفيديو المزعوم عن إصابة العائلة الحاكمة في السعودية بـ”فيروس جديد لم يُعلن عنه سابقاً”، لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فالفيديو يعود لأيام انتشار فيروس كورونا عام 2020.بحسب فرانس برس

مزاعم إصابة العائلة الحاكمة في السعودية بـ"فيروس جديد لم يعلن عنه سابقاً"
لقطة للمنشورات المتداولة

وأرفقت المنشورات بفيديو ممّا يبدو أنّه تقرير إخباري على قناة الجزيرة يتحدّث عن عشرات الإصابات بفيروس بين أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية، وعن استعدادات طبيّة لاستقبال حالات من المصابين من بين أفراد الأسرة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا التقرير يتحدّث عن “فيروس جديد لم يعلن عنه سابقاً يصيب أفراد العائلة الحاكمة في السعوديّة”.

ولم يصدر في أي وسيلة إعلامية أو عن أي مصدر ذي صدقية في الآونة الأخيرة خبر مماثل.

حقيقة إصابة العائلة الحاكمة في السعودية بـ”فيروس جديد”

التفتيش على محرّك غوغل عن كلمات مفتاح مثل “إصابة – العائلة السعودية – فيروس” يقود إلى أخبار منشورة عام 2020، تتحدّث بالفعل عن إصابة 150 فرداً من العائلة السعودية الحاكمة بفيروس كوفيد-19 في ذلك الحين.

ويمكن أيضاً، بالبحث نفسه على موقع يوتيوب، العثور على الفيديو نفسه المرفق بالمنشورات. وقد نشرته بالفعل قناة الجزيرة في أبريل 2020، وهو ليس حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

واستند تقرير قناة الجزيرة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وظهرت هذه التقارير فيما كان انتشار فيروس كوفيد-19 يثير حالة من القلق والذعر حول العالم.

وفي سياق الأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل، فندت “فرانس برس” مزاعم صور متداولة تظهر قيام معتمرين بتمزيق أجزاء من ستار الكعبة.

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