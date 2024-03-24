فيديو يغضب اللبنانيين.. ممرضات يروعن مسنين في دار رعاية وتوضيح رسمي

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر عددا من الممرضات في لبنان وهن يمارسن ترويعا ضد عدد من المسنين في دار رعاية.

وأظهر الفيديو، ممرضات في مستشفى المقاصد الإسلامية وهنَّ يروعّن المسنين في الدار.

ممرضات في مستشفى المقاصد بلا اخلاق وبلا رحمة. وهل التصرف والطريقة مقرفة ومتنمّرة وفوقيّة على مرضى كبار السن ..

مش حرام عليكم التنمر والتجبر بهل الطريقة !!!!كيف صايرين هل البشر !شو سهل كسر الخاطر ؟ للمحاسبة والطرد على الفور😠#مستشفى_المقاصد

تفووووووووو pic.twitter.com/lMBMWDMBwK — GHℹN🅰️ (@stapho05) March 23, 2024

غضب واسع

أثار مقطع الفيديو حالة واسعة من الغضب بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لما فعلته الممرضات ومطالب بمحاسبتهن.

ممرضات عاهرات وبلا أخلاق وبلا رجمه يتمادون على مرضى كبار السن بدون شفقة وبلا رحمة هؤلاء عديمي الإنسانيه لازم يتحاسبو فورا نحنا مارح نسكت حتى يتحاسبو هالقذرين !!! 😡😡😡😡😡#ممرضات_يتمادون_على_كبار_السن#لبنان https://t.co/fj10Y8PjKh — yara 🇱🇧 (@yara_lubnan) March 23, 2024

🚨 #لبنان

بينما يستشهد الاطباء و الممرضين في #غزة و يرفضون مغادرة المشافي تقوم ممرضات مستشفى #المقاصد الإسلامية في لبنان بواجبهم الاسلامي والانساني مع المسنين عبر ترويعهم pic.twitter.com/GDlyMVN7i4 — سنكوح (@newshere23) March 23, 2024

حصل في لبنان

ممرضات مستشفى #المفاسد الإسلامية يقومون بواجبهم الاسلامي والانساني مع المسنين عبر ترويعهم.@HectorHajjar@LebISF pic.twitter.com/XmTNWZZ62l — AMEEN (@Ameen_media) March 23, 2024

ممرضات لبنان صايرين فرعون شخصياً و المستشفيات لا حسيب و لا رقيب — Ghinwa Abou_Daher (@nanoooo87) March 23, 2024

مؤسسة المقاصد توضح ملابسات الفيديو

وبعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم، أصدرت مؤسسة المقاصد الخيرية بيانًا، استعرضت فيها الملابسات قائلة إن الحادث قديم، مقدمة اعتذارها لكل من تعرض للسوء جراءه.

حصل في لبنان… ممرضات مستشفى #المقاصد الإسلامية يقومون بواجبهم الاسلامي والانساني مع المسنين عبر ترويعهم. ❗ وادارة المستشفى توضح ما جرى pic.twitter.com/JyHjuGWIrA — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 23, 2024

وأضافت أن كافة الإجراءات اتخذت بحق الممرضات اللواتي خالفن أبسط معايير تلك المهنة السامية، مضيفة أنه تم صرفهن من العمل.

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وتعهدت المؤسسة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط كوادرها في فريق التمريض ومحاسبة أي مخالف، وكذلك بحماية مرضاها.