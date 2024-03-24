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فيديو يغضب اللبنانيين.. ممرضات يروعن مسنين في دار رعاية وتوضيح رسمي

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ترويع المسنين في مستشفى المقاصد بلبنان

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر عددا من الممرضات في لبنان وهن يمارسن ترويعا ضد عدد من المسنين في دار رعاية.

وأظهر الفيديو، ممرضات في مستشفى المقاصد الإسلامية وهنَّ يروعّن المسنين في الدار.

غضب واسع

أثار مقطع الفيديو حالة واسعة من الغضب بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لما فعلته الممرضات ومطالب بمحاسبتهن.

مؤسسة المقاصد توضح ملابسات الفيديو

وبعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم، أصدرت مؤسسة المقاصد الخيرية بيانًا، استعرضت فيها الملابسات قائلة إن الحادث قديم، مقدمة اعتذارها لكل من تعرض للسوء جراءه.

وأضافت أن كافة الإجراءات اتخذت بحق الممرضات اللواتي خالفن أبسط معايير تلك المهنة السامية، مضيفة أنه تم صرفهن من العمل.

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وتعهدت المؤسسة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط كوادرها في فريق التمريض ومحاسبة أي مخالف، وكذلك بحماية مرضاها.

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