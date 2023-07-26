الأربعاء, يوليو 26, 2023
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تعذيب كبار سن معاقين في دار رعاية بتركيا.. فيديو كشف المستور وتدخل سريع من السلطات

تم إغلاق دار الرعاية ونقل المقيمين لمكان آمن واعتقال الموظفين

كتب سالم حنفي
تعذيب كبار سن معاقين في دار رعاية بتركيا
تعذيب كبار سن معاقين في دار رعاية بتركيا
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وطن- تسبب مقطع فيديو انتشر عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” يوثق قيام موظف في إحدى دور الرعاية في إسطنبول وهو يعذب كبار السن بموجة غضب عارمة.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر العامل أو الممرض في دار الرعاية الخاصة بكبار السن المعاقين وهو يضرب أحدهم على وجوهه ويسخر منه من خلال الضغط على أماكنه الحساسة.

ووفقا لما أكدته صحيفة “خبر” التركية، فقد بدأ مكتب حاكم إسطنبول تحقيقًا إداريًا بشأن مقطع الفيديو الذي تم التقاطه في دار التمريض الخاصة بالمعاقين في بويوك شكمجة ، بعد أن تم إغلاق مركز رعاية المعوقين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نقل المواطنين المعاقين المقيمين إلى دور رعاية خاصة بالمسنين حيث سيتم معاملتهم بشكل إنساني.

وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية توضح

من جانبها، أصدرت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا بيانًا رسميًا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصور الفاضحة في دار رعاية المسنين .

وقالت أنه “تقرر نقل مواطنينا الذين يتلقون الخدمة إلى مؤسسات آمنة”.

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التقدم بشكى جنائية ضد الموظف

من ناحية أخرى ، أعلن مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية جلال تشامور أنه تم إنهاء عقد عمل الموظفين الموجودين في الصور على الفور من قبل مركز الرعاية الخاصة وقدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام.

وقال:”كان من الضروري الإدلاء بالبيان التالي فيما يتعلق بالصور التي تمت مشاركتها على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للعاملين في دار لرعاية المسنين الخاصة في اسطنبول وإهانة المريض واستخدام العنف. ”

وأضاف:”بعد مشاركة الحادث الذي وقع في دار رعاية خاصة في سيليفري ، توجهت الفرق التابعة لمديرتنا الإقليمية على الفور إلى مركز الرعاية وأجرت التحقيقات اللازمة. تم إنهاء عقد عمل الموظفين الموجودين في الصور على الفور من قبل مركز الرعاية الخاصة ، وتم تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام بشأن الشخص المعني. ت”

إغلاق دار الرعاية واعتقال الموظف

كما “قرر إغلاق مركز الرعاية الخاص الذي وقع فيه الحادث لحين الانتهاء من التحقيق الإداري ، وسيتم نقل مواطنينا الذين يتلقون الخدمة إلى مؤسسات آمنة”.

كما أكد على أنه تم اعتقال الشخص الذي قام بتعذيب المواطن المعاق ، في دار رعاية المعاقين في بويوك شكمجة.

المصدرخبر التركية ، رصد وطن

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