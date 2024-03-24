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ضابط عراقي يفجر رأسه بطلقات مسدسه وينتحر داخل مكتبه في ظروف غامضة

بقلم
ضابط عراقي يفجر رأسه بطلقات مسدسه وينتحر داخل مكتبه في ظروف غامضة

وطن – أقدم ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية العراقية على الانتحار بإطلاق النار على رأسه في بغداد في ظروف غامضة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال مصدر أمني في العاصمة بغداد في تصريح لموقع “بغداد اليوم” إن “ضابطا برتبة رائد في وزارة الداخلية، أقدم على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على رأسه داخل مقر عمله”.

ووفق نشطاء فإن الضابط الذي أقدم على إنهاء حياته يدعى “وئام كريم الدراجي” ولد عام 1988 ويسكن بمنطقة الإسكان ببغداد.

وهو ضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية ويعمل في شرطة الطاقة باللواء الرابع، حيث أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه داخل مقر عمله بمنطقة بوب الشام.

الانتحار في العراق

يذكر أن عدداً من المدن العراقية، شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار من بينهم ضباط وعسكريين، يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

وأخذت حالات الانتحار في العراق منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت وزارة الداخلية في إحصاء أنها بلغت 376 حالة في أنحاء البلاد عدا إقليم كردستان عام 2015، و343 حالة في العام التالي، ثم صعدت إلى 449 حالة في عام 2017، وإلى 519 حالة في العام التالي، حتى وصلت تدريجيا إلى 1073 حالة العام الماضي.

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