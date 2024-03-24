أسنانها كالخناجر .. هذه السمكة يمكنها مضغ عظام التمساح في 30 ثانية! (فيديو)

وطن – عندما نتحدث عن الأسماك الخطرة، نفكر على الفور في سمكة البالون المعروفة أيضًا بالسمكة النفّاخة، لكن هل سمعت بـ”سمكة النمر” المفترسة؟!.

هي أسماك لاحمة وتحتوي على مادة سامة قاتلة ليس فقط للأسماك الأخرى، ولكن أيضًا للبشر.

وعندما تفكر في أسماك ذات أسنان حادة، ما الذي يخطر ببالك؟ القرش؟ البيرانا؟. هناك سمكة عنيفة أخرى أسنانها كالخناجر ويمكنها حتى اصطياد التماسيح.

في هذا السياق، انتشر مقطع فيديو لسمكة، سيتركك في حالة ذهول.

سمكة النمر المفترسة

نحن نتحدث عن سمكة النمر وتعرف أيضاً بـ كلب النيل.

إنها أسماك مفترسة توجد بشكل شائع في الأنهار والبحيرات في إفريقيا.

طبيعتها شرسة جدًا، سواء في السلوك أو حتى في المظهر.

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لديها أسنان كبيرة تساعدها كثيراً في الاصطياد، بحيث يمكنها مضغ عظام التماسيح في غضون 30 ثانية فقط.

سمكة النمر معروفة بمظهرها المرعب وسلوكها الشرس.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Lukulu Fishing Lodge‎‏ (@‏‎lukulu_fishing_lodge‎‏)‎‏

تُعتبر سَمكة النمر الأكثر عنفًا في العالم. وهي مكافئة للبيرانا الأمريكية الجنوبية، على الرغم من أنها تنتمي إلى عائلة حيوانية مختلفة تمامًا.