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رمضان غزة.. لحظة العثور على جثة طفلة شهيدة وقد تحللت بشكل كامل

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رمضان غزة.. لحظة العثور على جثة طفلة شهيدة وقد تحللت بشكل كامل

وطن – عُثر على جثة طفلة فلسطينية شمال قطاع غزة متحللة بشكل كامل، وذلك بعد 5 أشهر من استشهادها تحت الركام في المنزل الذي كان يؤوي عائلتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة قبل استشهادها وبدت وهي تضحك ببراءة، وإلى جانبها صورة تم تمويهها لجثة الطفلة وقد بدت أصابعها محترقة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قالت إن 13,000 طفل في غزة قتلوا على يد إسرائيل منذ بدء الحرب، وهو المعدل الذي تصفه المنظمة بأنه “مذهل”.

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ويقول مسؤولو وزارة الصحة في غزة إن العدد الإجمالي للشهداء في الحرب لا يقل عن 31,923 شخصا. وتعتبر منظمة الصحة العالمية هذه الأرقام “ذات مصداقية” وتقول إن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى من ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

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