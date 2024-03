رمضان غزة.. لحظة العثور على جثة طفلة شهيدة وقد تحللت بشكل كامل

وطن – عُثر على جثة طفلة فلسطينية شمال قطاع غزة متحللة بشكل كامل، وذلك بعد 5 أشهر من استشهادها تحت الركام في المنزل الذي كان يؤوي عائلتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة قبل استشهادها وبدت وهي تضحك ببراءة، وإلى جانبها صورة تم تمويهها لجثة الطفلة وقد بدت أصابعها محترقة.

After 5 months.. a child martyr was found in the northern Gaza Strip, and she had completely decomposed 🇵🇸 https://t.co/unO2Mp3Zmm pic.twitter.com/On3k05KUHQ

