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الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

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إمام عاشور

وطن- كشف نادي الأهلي المصري تفاصيل جديدة عن طبيعة إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأهلاوي، الذي تعرض لها خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العاصمة مصر، الجمعة.

وقال الأهلي المصري في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي لكرة القدم، قال إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا”.

إصابة إمام عاشور

وختم بيان الأهلي، ” بعد عرض إصابة اللاعب عاشور على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف”.

ولم يكشف طبيب النادي الأهلي جاب الله عن مدة غياب اللاعب إمام عاشور عن الملاعب، إلا أن التقارير الإعلامية تتحدث عن فترة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين من الغياب.

وتعرض المصري إمام عاشور لإصابة على مستوى الكتف الأيمن، بعد تدخل قوي عليه من قبل أحد مدافعي الفريق المنافس نيوزيلندا، ليخرج من أرضية الملعب متأثراً بإصابته. ليدخل حمدي فتحي كبديل عنه عند الدقيقة ال25.

وسيلتقي منتخب مصر أمام كرواتيا، الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العاصمة مصر الودية، على ملعب “ستاد القاهرة” الدولي.

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مباراة الأهلي المصري القادمة

وسيواجه فريق الأهلي المصري في المباراة القوية القادمة أمام سيمبا التنزاني، الجمعة، في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

المصري إمام عاشور
إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي المصري

ويتواجد فريق الأهلي حامل اللقب السابق في المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري مع فارق الجولات المؤجلة برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 10 نقاط عن المتصدر المصري البورسعيدي برصيد 27 نقطة.

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