اغتصب فتاة وقتلها ومر على جريمته 40 عاما وظن أنه نجا.. قطعة “علكة” فضحته

وطن – أسدل الستار على جريمة قتل غامضة طالت فتاة أمريكية في ولاية أوريغون الأمريكية قبل 40 عاماً، ليتم القبض على القاتل من خلال الحمض النووي.

وقال ممثلو الادعاء إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من العلكة المهملة، أدى إلى اعتقال وإدانة مشتبه به في قضية قتل باردة عام 1980 في ولاية أوريغون.

وأفادت شبكة “سي إن إن” أن “روبرت بليمبتون” 60 عاماً أدين الأسبوع الماضي بتهمة القتل من الدرجة الأولى وأربع تهم بالقتل من الدرجة الثانية في مقتل باربرا تاكر، طالبة كلية ماونت هود المجتمعية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.

وجاء في البيان أن تاكر البالغة من العمر تسعة عشر عاما “تعرضت للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب حتى الموت” في 15 يناير 1980. وتم إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد بليمبتون، وفقًا لوثيقة أصدرها مكتب المدعي العام.

خطفها إلى الأدغال

وأفادت شبكة cbsnews أن تاكر كان من المتوقع أن تحضر فصلًا دراسيًا ليلياً في كلية ماونت هود المجتمعية في جريشام في 15 يناير 1980.

وقال الشهود إنها شوهدت وهي تجري خارج منطقة غابات كثيفة في الحرم الجامعي وأن رجلاً خرج من المنطقة وقادها للعودة إلى الحرم الجامعي. عثر أحد الطلاب على جثة تاكر في اليوم التالي بالقرب من ساحة انتظار السيارات بالحرم الجامعي.

وقالت نائبة المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه، كيرستن سنودن، إنه لا يوجد دليل على أن تاكر وبليمتون يعرفان بعضهما البعض.

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المتهم ينفي التهمة

ودفع بليمبتون بأنه غير مذنب، وأنه لا يتطابق مع وصف الرجل الذي شوهد وهو يسحبها إلى الأدغال. ويقول محاموه إنهم يعتزمون استئناف إدانته.

وقال المحاميان ستيفن هوز وجاكوب هوز في بيان لشبكة سي إن إن: “سوف نستأنف، ونحن على ثقة من أنه سيتم إلغاء إدانته”.

ووفق مكتب المدعي العام فإن بليمبتون لا يزال محتجزاً في مقاطعة مولتنوماه في انتظار صدور الحكم. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في يونيو/حزيران.

وأضافت الشبكة أن شهوداً كانوا قد رأوا امرأة في محنة واضحة في وقت قريب من جريمة القتل، حسبما ورد في الوثيقة الصادرة عن مكتب المدعي العام.

ووصفت إحدى النساء رؤية أنثى “تلوح بذراعيها ووجهها ملطخ بالدماء”، بينما قالت أخرى إنها “شاهدت رجلاً يختلس النظر عبر الشجيرات بجوار موقف سيارات في كليتها.

وقال رجل إنه سمع امرأة تصرخ ورأى شخصين على مسافة، وذكر شاهد رابع أنه رأى امرأة عليها طين على سروالها، وتلوح بذراعيها على جانب الطريق.

اكتشاف الجثة

وتم اكتشاف جثة تاكر في صباح اليوم التالي بالقرب من ساحة انتظار السيارات من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى الفصل الدراسي في الكلية في جريشام، حسبما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الشرطة DA.

وقال رئيس الشرطة آنذاك، كلاوديو جراندجين، في بيان بعد اعتقال بليمبتون في يونيو 2021: “هذه القضايا الباردة لم تُفقد أو تُنسى بالنسبة لقسمنا”.

وتم استخدام المسحات المأخوذة أثناء تشريح جثة تاكر لإنشاء ملف تعريف الحمض النووي للمشتبه به -وفقاً للمصدر ذاته-

وجاءت فترة انقطاع في التحقيق بعد أن طلبت الشرطة من شركة Parabon NanoLabs لتكنولوجيا الحمض النووي ومقرها فرجينيا إلقاء نظرة على الملف الشخصي ومحاولة تحديد التطابقات المحتملة.

ولحسن الحظ وعدم إضاعة حق الضحية فإن الحمض النووي والعمل الاستقصائي يساعدان في التعرف على ضحية القتل بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا.

و”التنبؤ بالنمط الظاهري اللقطة”، أو اختبار التنبؤ بالسمات الجسدية لشخص ما بناءً على الحمض النووي الخاص به، ساعد علماء الأنساب الوراثي على تضييق نطاق المشتبه بهم المحتملين- وهو ما قاله كبير علماء الأنساب الوراثي في بارابون، “سي سي مور” مشيراً إلى أن هذا الأمر كان مفتاحاً لكشف خيوط هذه الجريمة.