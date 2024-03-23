قرار تبون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يثير شكوكا.. ماذا يدور خلف الكواليس في الجزائر؟

وطن – أثار قرار الجزائر بإجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها بثلاثة أشهر تساؤلات عن الأسباب وانتقادات من المعارضة، بسبب غياب التوضيحات حول دوافع هذا القرار.

وصدر القرار المذكور الخميس 21 مارس 2024، بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون (78 عاما)، وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية.

وجاء في الإعلان: “قرر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024 على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة في 8 يونيو من ذات العام”.

انتقادات من المعارضة الجزائرية

وانتقد سياسيون معارضون وقادة أحزاب في المعارضة القرار وعبّر حزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض، عن استيائه من غياب شرح وتوضيح لدوافع القرار.

ودار حديث عن أهمية مرافقة مثل هذه القرارات بأقصى درجات الشفافية للتوضيح أمام الرأي العام الوطني.

وذكر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض بلقاسم ساحلي أن “القرار دستوري لا غبار عليه، ولكن في نفس الوقت يطرح بعض التساؤلات”.

وأضاف بلقاسم أنه “كان من الأفضل أن يرافق القرار شرح وتوضيح للدوافع من أجل الرأي العام الوطني ومن المستحسن أن يتم توسيع الاستشارة مع الأحزاب السياسية في البلاد بخصوص هذا القرار، باعتبارها المعني الأول بأي عملية انتخابية” وفق ما نقله موقع الحرة.

ورأى عبدالرزاق صاغور أستاذ العلوم السياسية، أن قرار تقديم الانتخابات الرئاسية يخدم الرئيس تبون للبقاء في السلطة، خصوصا أن المجتمع السياسي في الجزائر ليس مهيأ ولن يكون حاضر في استحقاق سبتمبر ولن تكون هناك أي منافسة نظرا لضيق الوقت”.

هل يترشح عبد المجيد تبون للانتخابات؟

وفي ديسمبر 2024 تنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات فيما لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية. كما لم يصدر عن الرئاسة الجزائرية أو مصالح الوزير الأول “الحكومة الجزائرية” أي بيانات توضيحية بشأن إجراء الانتخابات في شكل مبكر.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشرت، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “المغزى الأول (من قرار تقديم الانتخابات) هو العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأوضحت الوكالة أن أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية السابقة والتي تم تأجيلها من يوليو 2019 إلى ديسمبر 2019، غيرت الرزنامة الانتخابية وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.

أما المغزى الثاني “هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم” وفق الوكالة.

ويتمثل المغزى الثالث وفق وكالة الأنباء الجزائرية في الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، أنضجت بالفعل هذه الفكرة.

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وحسب أصوات معارضة داخل الجزائر فإن جيش البلاد يدعم بشكل كبير ترشح تبون لولاية ثانية.

ويقول المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقعدة إن الجيش لا يتدخل في الانتخابات، “لكن هناك إشارات سياسية قد تصدر منه لتعبر عن الرضاء العام”.