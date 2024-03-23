“السمبوسة والشوربة”.. السديس يثير جدلا بطعامه المفضل في رمضان (فيديو)

وطن – أثارت تصريحات لرئيس شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، حول طبيعة ما يأكله في رمضان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يموت فيه أهالي غزة جوعاً بسبب حصار إسرائيل وذوي القربى.

وظهر الشيخ السديس في برنامج ” خدام الحرم” الذي تبثه قناة الإخبارية السعودية قبل أيام، وهو يتحدث عن كيفية قضائه لشهر رمضان واستعداده له.

اسمعي يا اليسا ، افهمي يا أصالة ، بصّي يا شيرين سماحة العلامة إمام الحرمين الشريفين

السنيور أركان حرب عبدالرحمن ابو سدسة

يشرح أركان السمبوسة

وقواعد الشوربة الشرعية pic.twitter.com/RskpRvh1ry — دبلوماسي قديم (@d_iplo) March 23, 2024

وأشار السديس إلى أن هناك استعداد عام فكل الناس تستعد وتستقبل هذا الشهر الكريم وأهم شيء أن يكون هذا الشهر كما قال صفحة جديدة في حياة الإنسان في التغيير إلى الأفضل.

وتابع:”ولذلك نجد في هذا الشهر محطة للتغيير” وقال إنه في رمضان يفطر مع الناس ويعيش في وسطهم ويحقق معهم-حسب قوله- إخوة الإسلام – في بيت الله الحرام.

“السمبوسة والشوربة”

غير أن المفارقة كانت في حديثه عن الأكل وما يشتهيه في رمضان وكشف السديس أنه يفطر على التمر ويحب أكل السمبوسة في رمضان، مفضلاً أكلها مشوية في الفرن وليست مقلية بالسمن والزيت.

لأن الزيت وفق حديث السديس الذي أثار الجدل تزامنا مع مجاعة غزة، يؤثر على الحنجرة والتلاوة، لافتا إلى أن “حسائه المفضل هو الشوربة مع وضع قليل من الفلفل وزيت الزيتون”.

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“لا سكريات ولا نشويات”

ولفت السديس إلى أن كل الأئمة لديهم برامج صحية: “وأنا شخصيًا أمشي 2 كيلو في اليوم؛ لتهيئة النفس والتلاوة”، وأيضا لدي برنامج غذائي لا يكون في دهون ولا سكريات ولا نشويات، حيث يتوزان العطاء وتحقيق الرسالة التي ينشدها الإمام.”

وقال عبد الرحمن السديس، إن كل وقته يقضيه في الحرم ويبدأ وقته بالسحور ويكون على شيء من التمرات والزبادي، ثم يصلي الفجر، ومراجعة القرآن، ثم الخلود للراحة للاستعداد للأعمال الإدارية في الحرم.

تصريحات السديس تفجر الجدل

وأثار الفيديو الذي كشف فيه السديس لأول مرة عن جوانب غير معروفة من شخصيته التفاعل في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

بينما شن آخرون هجومًا على السديس الذي بدا أنه يتلذذ بطعام الإفطار، بينما يتضرر الآلاف جوعا في غزة، وفقًا لمتابعين.

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وكتب أحد مستخدمي موقع فيسبوك: “السديس لم يخجل وهو يتحدث عن مكونات فطوره وهو يعلم أن مئات الآلاف يتضورون جوعا بجواره”.

وعلق”أبو ابراهيم”:” هذا شيف مطبخ يتكلم عن السمبوسة”.

هذا شيف مطبخ يتكلم عن السمبوسة — أبو إبراهيم (@abo_ebraheim) March 23, 2024

وعقب حساب ” نحو الحرية” : “ليت عبدالرحمن السديس أجّل الحديث عن السمبوسة والزيت والسمن لحين أن يجد أهل غزة ما ياكلون من الخبز!”

ليت عبدالرحمن السديس أجّل الحديث عن السمبوسة والزيت والسمن لحين أن يجد أهل غزة ما ياكلون من الخبز! pic.twitter.com/1cS5he5jXd — نحو الحرية (@hureyaksa) March 21, 2024

وكان نشطاء تداولوا منذ أيام صورة قال ناشروها إنها للسديس وهو يتناول الإفطار على مائدة طعام ضخمة قبل الصلاة، في الوقت الذي يحرّض فيه على الحملات التي تجمع التبرعات لغزة خلال الحرب الجارية، كما ورد في الادعاء.

وجاء تداول الصورة مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع، وارتكاب الاحتلال مجازر جديدة في حق المدنيين.

ليتبين بالبحث أن الصورة قديمة ومنشورة عام 2015 على أنها التُقطت في قصر الأمير فيصل بن سلمان عام 2013، وليست من رمضان الجاري.