عمل بالجيش الكويتي لـ25 عاما.. مصير سوري حصل على جنسية الكويت بالتزوير

وطن – تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير في المباحث الجنائية الكويتية من ضبط سوري صادر بحقه حكم بالحبس ١٢ عاما، لحصوله علي الجنسية الكويتية بالتزوير.

وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن الجريمة وقعت حينما قام والده بتسجيله ونسبه لمواطن كويتي عندما كان عمره ٥ سنوات، علماً أنه من مواليد 1973 وذاك مقابل مبلغ مالي.

وقالت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير في بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إن المدعو “عبد الهادي حمد منفي اعمير” سوري الجنسية والذي انتحل اسم “عبدالهادي صالح عبدالهادي الحشار- كويتي الجنسية مواليد 1972 تم ضبطه يوم الأربعاء الموافق 20 / 3 / 2024 بمنطقة الفنطاس بموجب قرار صادر بحقه وحكم حبس واجب النفاذ ( 12 سنة ) بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.”

*قطاع الأمن الجنائي*

*الإدارة العامة للمباحث الجنائية*

*إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير* 🔴 *نشاط خارجي* 🔴 نفيد سيادتكم علماً بأنه وبناءً على المعلومات المرسله الينا من قبلكم و بعد اجراء المزيد من البحث و التحري و الاستعانه بمصدارنا السريه فقد اسفر ذلك عن ضبط :-

-… pic.twitter.com/DV5FdKRuYv — 🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼 (@AdealAlabdullah) March 22, 2024

حضر إلى الكويت بعمر 5 سنوات

وأشار المصدر إلى أن المذكور حضر إلى دولة الكويت وهو بعمر يناهز الـ5 سنوات و⁠تم تسجيله تحت إسم المدعو “صالح عبدالهادي الحشار” مقابل مبلغ مالي تم دفعه من قبل والده السوري الجنسية.

و⁠درس المرحلة الإبتدائية والمرحلة المتوسطة بالكويت، وبعد الغزو العراقي التحق بالجيش الكويتي – القوه البحرية – برتبة وكيل عريف، وتقاعد من الخدمة العسكرية برتبة وكيل ضابط بعد ٢٥ سنه خدمة.

وهو ⁠متزوج من امرأة سعودية الجنسية ولديه منها أبناء ويقطنون جميعاً في المملكة العربية السعودية.

مزورون آخرون

وكانت معلومات وصلت لإدارة مباحث الجنسية في سنه 2017 عن عدد من الأشخاص مزورين للجنسية الكويتية، وتعود أصولهم إلى الجنسية السورية وكان المذكور أعلاه من ضمنهم.

و⁠تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير الجنسية ومن ثم إلى المحكمة وصدر ضده حكم تمييز بالحبس، علماً بأن المواطن الذي سجله ونسبه إليه قد فارق الحياة منذ سنوات.

وأثناء إجراء البحث والتحري تبين أن المذكور كان يقوم بالتواري والتخفي والتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، إلى أن تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبطه في منطقة الفنطاس في أحد الشقق التي يقوم بالاختباء بها بعد جهود كبيره من رصد للهواتف ومتابعة تحركاته.

أحكام قضائية

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر اتخاذ قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن لارتكابهم جناية التزوير.

وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقا لنص المادتين “13” و”21 مكرر أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وذكرت أن القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت إزدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية، وذلك وفقا لنص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.