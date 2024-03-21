هل سيشارك بنزيما مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؟ المدرب هنري يُجيب على هذا السؤال

وطن- أجاب مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم تييري هنري، على سؤال عودة مواطنه ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما إلى صفوف الديوك بعد اعتزاله الدولي، من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال المدرب تيري هنري بشأن مشاركة كريم بنزيما في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تصريح مع إذاعة “مونت كارلو الدولية” الفرنسية، ” كل الأبواب مفتوحة أمام الجميع”.

مشاركة بنزيما في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وأضاف المدرب هنري، ” أعود إلى نفس النقاش، لم استدعي أحدا.. ستكون القائمة موسعة”.

وختم حديثه مازحاً، ” الآن من سيكون في القائمة، هذا نقاش آخر.. بابين وكانتونا لاعبان فرنسيان معتزلان يمكن أن ينضما أيضاً”.

🚨🚨🚨 تيري هنري: "ابواب المنتخب الفرنسي مفتوحة لـ كريم بنزيما" قد نشاهد مشاركة بنزيما في الاولمبياد بالصيف المقبل 👀🇫🇷 pic.twitter.com/zKj49Li8Ku — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) March 20, 2024

وكان الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، قد تحدث عن إمكانية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ” لم لا؟، بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا، ويمكن أن يكون حدثاً عظيماً”.

وكان كريم بنزيما قد أعلن اعتزاله الدولي لكرة القدم مع منتخب فرنسا، بعد استبعاده من قبل المدرب ديدييه ديشامب في كأس العالم 2022 قطر بداعي الإصابة.

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استدعاء 3 لاعبين لمنتخب فرنسا

ويحق للمدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي تيري هنري، استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عاماً في قائمة الديوك المكونة من 18 لاعباً لخوض منافسات الأولمبياد.

وأوقعت نتائج قرعة أولمبياد باريس 2024، منتخب فرنسا في المجموعة الأولى بجانب الولايات المتحدة ونيوزيلندا وغينيا وكذلك الفائز من مواجهة رابع بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاماً.

يذكر بأن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، خلال الفترة ما بين 26 من شهر يوليو وحتى ال11 من شهر أغسطس من العام الجاري.