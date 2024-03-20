الرئيسية » الهدهد » مسؤول عُماني حضر لقاء القذافي ويوسف بن علوي يكشف كيف تم التلاعب بالمقاطع المسربة (فيديو)

مسؤول عُماني حضر لقاء القذافي ويوسف بن علوي يكشف كيف تم التلاعب بالمقاطع المسربة (فيديو)

بقلم
مسؤول عُماني حضر لقاء القذافي ويوسف بن علوي يكشف كيف تم التلاعب بالمقاطع المسربة

وطن – قال الدكتور علي العيسائي سفير سلطنة عمان الأسبق لدى ليبيا، إن التسجيل المنسوب لحوار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مع وزير خارجية السلطنة السابق يوسف بن علوي مقتطع من٣ مقابلات تم تقطيعها وتركيبها لتظهر بصورة موجهة، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي توجيهات عمانية لإلحاق الضرر بأي طرف عربي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى يوسف بن علوي، تناول فيه الشأن السياسي السعودي مع معمر القذافي، الذي كانت علاقته سيئة جداً مع الرياض وقتها، وصلت إلى اتهام السعوديين له بمحاولة اغتيال العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز.

وتحدّث فيه القذافي عن موقفه من الرياض، ومشروع التقسيم الإثني للمناطق السعودية المختلفة، مما أثار حينها جدلاً واسعاً.

علي العيسائي يوضح

وأشار “العيسائي” في مقابلة عبر برنامج “القصة” مع المذيع “سالم العمري” الذي يبث عبر إذاعة “الوصال” العمانية، إلى أنه كان حاضراً في اللقاء المذكور، ولكن الفيديو تعرض لتقطيع بحيث يعطي انطباعاً معيناً.

وتابع أن الأساس موجود ولكن ليس بالطريقة التي ظهرت عليها التسريبات وما كانت تهدف إليه بشكل خبيث.

وأضاف من خلال ثلاث مقابلات مسجلة بين الوزير يوسف بن علوي والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تم إخراج 7 أو 8 دقائق بتلك الصورة.

وتابع: “ليس لدى سلطنة عمان هدف في ضرب أي طرف عربي”، مضيفاً أنه “ليست هناك توجيهات أو سياسة عمانية متخذة ضد أي دولة عربية”.

  • اقرأ أيضا:
تسجيل يوسف بن علوي المفبرك للفتنة بين عُمان والسعودية .. جهاز أمن أبوظبي وراءه ولهذه الأسباب نشروه الآن

وشغل يوسف بن علوي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد لمدة طويلة وصلت 23 عاما. وبعد وفاة السلطان قابوس في يناير 2020، تولى السلطان هيثم بن طارق السلطة، وقرر إقالة بن علوي واستبداله بوزير الخارجية العماني الحالي بدر البوسعيدي.

ووقتها أثار توقيت إبعاد يوسف بن علوي جدلاً واسعا، إذ أشار البعض إلى أنه جاء عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، كان الاتصال العلني الأول بين الجانبين منذ إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل.، وإجرائه اتصالا مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب.

قد يعجبك أيضاً

العراق.. فضائح ابتزاز تطيح بـ 14 من كبار الضباط في مواقع حساسة

بعد فتكه بناقلة جند.. مقاتل بالقسام يستهزئ بجيش الاحتلال على طريقته

بعد فتكه بناقلة جند.. مقاتل بالقسام يستهزئ بجيش الاحتلال على طريقته

مسؤول عُماني حضر لقاء القذافي ويوسف بن علوي يكشف كيف تم التلاعب بالمقاطع المسربة

مسؤول عُماني حضر لقاء القذافي ويوسف بن علوي يكشف كيف تم التلاعب بالمقاطع المسربة (فيديو)

في ظهور نادر.. ميلانيا ترامب ترد على سؤال صعب "بابتسامة" محيرة

في ظهور نادر.. ميلانيا ترامب ترد على سؤال صعب “بابتسامة” محيرة (فيديو)

شبيهة كيت ميدلتون وجنون منصات التواصل.. هكذا انتشرت نظرية المؤامرة

شبيهة كيت ميدلتون وجنون منصات التواصل.. هكذا انتشرت نظرية المؤامرة

فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior