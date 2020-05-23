تسجيل يوسف بن علوي المفبرك للفتنة بين عُمان والسعودية .. جهاز أمن أبوظبي وراءه ولهذه الأسباب نشروه الآن

كشف مغرّد قطري شهير عن الجهة التي سرّبت التسجيل الصوتي المفبرك لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والهدف منه.

جهاز امن ابوظبي ….

هو من قام بتسريب التسجيل الصوتي

-الهدف الاول

ضرب المحادثات السعوديه القطريه

-الهدف الثاني

ضرب مصداقية الوسيط العماني

-لماذا..؟؟

لان الامارات لاتريد مصالحه جزئيه

بين السعوديه وقطر…بدونها

قد..يقول لي احدهم اثبت

ساقول له بكل بساطه..(توقيت التسريب)..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) May 22, 2020

وأكد المغرّد الشهير “بوغانم” أنّ جهاز أمن أبوظبي هو من قام بتسريب التسجيل الصوتي.

وعن الأهداف من وراء نشرب التسريب المفبرك، قال “بوغانم” إن الهدف الاول يتمثل في ضرب المحادثات السعودية – القطرية، فيما رآى أنّ الهدف الثاني هو لضرب مصداقية الوسيط العماني.

وأوضح “بوغانم” أنّ الإمارات لا تريد مصالحة جزئية بين السعودية وقطر بدونها.

ولفت المغرد القطري الشهير إلى أن الدليل على صدق كلامه توقيت التسريب الذي يتزامن مع تحركات عُمانية وجهود كبيرة يقودها السلطان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لمحاولة إحداث اختراق في جدار الأزمة الخليجية.

وكانت البداية حينما نشر العُماني الهارب في لندن سعيد جداد تسجيلاً صوتياً اتضح أنه مفبرك، للوزير “بن علوي” و”القذافي”، يزعم فيه “تآمرها” على تفتيت السعودية الى مجموعة دول.

وأكد متابعون ومغرّدون عُمانيون مؤثرون أنّ المقطع عبارة عن دمج لعدة مقاطع قام به جهاز أمن أبوظبي وكلّف الخائن “سعيد جداد” بنشره، ثمّ تحريك الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي، وبعض الإعلاميين السعوديين المرتزقة لدى الإمارات لتداول التسجيل على نطاقٍ واسع .

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

نقول للشعب السعودي أن جهاز ابوظبي فاشل في تركيب المقطع

وعليكم أن لا تقبلوا أن تظهر صورتكم بهذا الشكل وتصبحوا أضحوكة للشعوب أن الامارات تتحكم بعقولكم#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعوديه pic.twitter.com/UGdOSILOUY — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

ومما يؤكد ايضاً أن الإمارات وجهازها الأمني هم من يقف خلف نشر التسريب، هو تعليق مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عليه، وتأكيد الإتهام لـ”بن علوي”، إضافةً إلى تعليق المغرّد البذيء حمد المزروعي.

وبتفهم وتنسيق مع هذا المسؤول الخليجي وذاك كما تكشف التسريبات الصوتية https://t.co/4jTc1epbAV — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 22, 2020

يا صغير السعودية باقية وشامخة وانت صغير والى مزبلة التاريخ عنتالله على الشوارب … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 22, 2020

في المقابل، دشنّ العُمانيون هاشتاغ ( تسجيلات_بن_علوي_مفبركه) لفضح الإمارات وكشف النوايا الخبيثة التي تريدها من نشر التسجيل المفبرك للوزير “بن علوي”.

الواضح بأن هذه الفبركة المصحوبة بحملة من الذباب الالكتروني والحسابات الأخرى من الجارة هدفها زعزعة الثقة بـ #معالي_الخنجر_العماني يوسف بن علوي، هذا الرجل قاد الوساطة العمانية ونجح فيها، ومحاولة تشويه صورته محاولة فاشلة بلا شك، هم يضحكون على أنفسهم والأيام كفيلة بأن تثبت ذلك. pic.twitter.com/Kkiff2nEPR — المختار الهنائي (@MuktarOman) May 22, 2020

🏹هذا هو الدليل القاطع على فبركة أبوظبي ضد بن علوي وإعطاء عميلهم في لندن نشره كأسوأ خائن لوطنه وطالما وجدت هؤلاء الأنذال مهتمين بالموضوع، فقد انكشف السر قبحكم الله ما اسوءكم يا دعاة الفتنة.#تسجيلات_بن_علوي_مفبركة#سلاح_السلام_الشامل_بن_علوي pic.twitter.com/RfPMKtMOkX — 🦅 🏹إبن العقبان🏹🦅 (@AAlwadhah) May 22, 2020

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

إلى الشعب السعودي

جهاز أبوظبي أستخدم برنامج لتركيب الصوت

وقام بإرسالها لهارب عماني جندته السفارة الاماراتية وتم فضحها سابقا

لا تصبحوا كالقطيع وساذجين

عندكم الأمن السيبراني السعودي سيخبركم بالحقيقة وهناك آلاف التقنيين السعوديين#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية pic.twitter.com/9MDwmd9Tt1 — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

أوجعهم تحركه وهز جميع اركانهم ومخططاتهم الفاسدة فخرجوا له بمقاطع مفبركة من أجل أن يثيروا أهلنا في المملكة .

اطمئنوا فسلطنة عمان 🇴🇲 والمملكة السعودية 🇸🇦 بخير .



#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه pic.twitter.com/f4RQjXwvrM — بنت خصب🔥 (@kamzar_i) May 22, 2020

ليعلَم الجميع من أبناء الخليج بصفةٍ عامةٍ، و #السعودية بصفةٍ خاصةٍ، ليَعلَموا بأنّ #تسجيلات_بن_علوي_مفبركة، وكل الوقائع تؤكّد سعي مروّجي المقطع الصوتي إلى استهداف العلاقات العُمانية – السعودية، ونشر نار الفتنة، وما حدثَ لِ #قطر كان بدايته مقاطع صوتية مفبرَكة، لذا وجبَ التنويهُ. pic.twitter.com/SvsAknpBMo — ‏يُـــوسف الـــخَروصي🇴🇲 (@YousufAlkharusi) May 22, 2020

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

عندما يتمعن العاقل بما يحصل ستترأى له الحقائق كأشعة الشمس .

مقطع مركب ومعدل ببرامج خاصه وجهزوا له ذبابهم الإلكتروني المرتزق بالعده والمال

مآلهم الفشل باذن الله

حفظ الله عمان ومحبي عمان — الحارثي -عمان مجد يتجدد (@alharthy_001) May 22, 2020

🌿من تكتك الدحالين الغبي بهدف تمرير كذبتهم أوقفوا حساب الشاهين وبعض الحسابات العُمانية المؤثرة في التصدي لهم حتى لا يتصدوا لفريتهم الغبية🌿#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه pic.twitter.com/6FXagqjR3L — حمد بن سالم 🇴🇲 {الإمبراطورية العُمانية كالشمس} (@HSalalawi) May 22, 2020

مقطع لا يخلو من تلفيق يبدأ بلقاء علني مع صوت الناس والكاميرات وفجأة يتحول إلى لقاء سري يقول فيه ابن علوي "ولكن الرسالة التي ذكرت لكم إياها" دون وجود رسالة وينتهي بنصيحة للقذافي أن لا يثق بالأمريكان وأن يتعض بما حصل للشاه

أقول لمن يريدون الفتنة بين عمان والسعودية #خبتم_وخاب_مسعاكم pic.twitter.com/9WOdZYy7ka — زكريا المحرمي (@almuharrmi) May 22, 2020

واضح أن #تسجيلات_بن_علوي_مفبركة وليس من مصلحة عمان أن تتفكك السعودية فهذا سيؤدي للفوضى في المنطقة ككل. وقبل ذلك نحن لا نقبل التآمر أو حتى التدخل في شؤون الآخرين. وجميعنا أبناء لجزيرة العرب وعلينا ألا ننجر خلف الفتن؛ فمصيرنا واحد مهما اختلفت سياسات الحكومات #السعودية_عمان_شعب_واحد — علوي المشهور (@alwi_999) May 22, 2020

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه وخلفها دولة ما زالت حتى الان لا تريد ان يفتح طريق عمان السعودية وتتدخل لمنعه، هذه الدولة تريد ان تثير الفتنة بين عمان والمملكة بكل الطرق لان ذلك سيعني نهاية كل مخططاتها الخبيثة في المنطقة والاقليم.#السعودية_عمان_شعب_واحد — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) May 22, 2020

والهارب “جداد” عليه قضايا ومطلوب في السلطنة، وثبت أنه يتعامل مع السفارة الإماراتية بلندن حيث تقوم بتمويله وتوجيهه، لضرب السلطنة، وهو دائم الإساءة والتطاول على مقامات عُمانية عليا، وفي المقابل دائم الثناء والمدح على مموليه في الإمارات، وخاصةً ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.