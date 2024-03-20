الرئيسية » رياضة » الشعار الرسمي لنسخة كأس العالم 2030 (صور)

الشعار الرسمي لنسخة كأس العالم 2030 (صور)

بقلم
الشعار الرسمي لكأس العالم 2030

وطن- كشفت اللجنة المنظمة لنسخة كأس العالم 2030 الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، عن الشعار الرسمي لاستضافة النسخة الرابعة والعشرون من البطولة العالمية للكرة المستديرة داخل البلدان الثلاث.

وأزيل الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2030، خلال حفل أقيم الثلاثاء في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي شهد حضور رؤساء الاتحادات الثلاث للدول المنظمة لهذه البطولة العالمية المغرب وإسبانيا والبرتغال الملف المشترك.

شعار كأس العالم 2030

ويحمل اسم الشعار الرسمي للنسخة الرابعة والعشرون من بطولة كأس العالم 2030 المغرب وإسبانيا والبرتغال، اسم “يلا فاموس”.

وقال منسف الملف المشترك بين قارتي أوروبا وأفريقيا لنسخة مونديال 2030، أنطونيو لارانغو، بعد الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة العالمية، ” الشعار يجمع بين العناصر المشتركة بين الدول الثلاث، وهي الشمس والبحر اللذان ارتبطا بالذكرى الثلاثين للبطولة وكذلك بلعبة كرة القدم المستديرة”.

وأوضح المنسق لارانغو، بأن كلمة  “يلا” وقع استخدامها باللهجة المغربية، وهي بالعربية الفصحى تعني: “هيا نذهب”، وهو ما يعبر عنه فاموس باللغتين البرتغالية والإسبانية.

شعار كأس العالم 2030
الشعار الرسمي لمونديال 2030
اقرأ أيضاً: 
المغرب وإسبانيا والبرتغال الملف المشترك

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، قد أعلن عن ترشيح الملف المشترك المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة تنظيم منافسات كأس العالم 2030، على أن تقام 3 مباريات في تلك النسخة في قارة أمريكا الجنوبية داخل دول الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، بمناسبة مرور المئوية على ذكرى تأسيس على انطلاق أول نسخة عام 1930.

كما وتعد دولة المغرب ثاني دول عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الكروي العالمي، بعد دول قطر وجنوب أفريقيا، وستكون السعودية ثالث دولة عربية التي نجحت في استضافة هذه النسخة عام 2034.

ومن الجدير بالذكر، بأن النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في قارة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

الشعار الرسمي لكأس العالم 2030

الشعار الرسمي لنسخة كأس العالم 2030 (صور)

السيسي والاتحاد الأوروبي

تحذير أوروبي من صفقة الـ7.4 مليار يورو المبرمة مع السيسي.. مخاوف على حقوق الإنسان

اعتقال فلسطينيين في غزة

صورة مأساوية لفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال في عملية اقتحام مجمع الشفاء

سيطرة مصر على غزة

عرض إسرائيلي لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية العاصفة.. والثمن غزة

عقارات دبلوماسية جزائرية في المغرب

مصادرة “عقارات دبلوماسية”.. القصة الكاملة للتوترات بين المغرب والجزائر

فيديو مُفبرك لوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي بشأن غزة وحماس يثير جدلا

فيديو مُفبرك لوزير خارجية سلطنة عمان بشأن غزة وحماس يثير جدلا (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior