الشعار الرسمي لنسخة كأس العالم 2030 (صور)

وطن- كشفت اللجنة المنظمة لنسخة كأس العالم 2030 الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، عن الشعار الرسمي لاستضافة النسخة الرابعة والعشرون من البطولة العالمية للكرة المستديرة داخل البلدان الثلاث.

وأزيل الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2030، خلال حفل أقيم الثلاثاء في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي شهد حضور رؤساء الاتحادات الثلاث للدول المنظمة لهذه البطولة العالمية المغرب وإسبانيا والبرتغال الملف المشترك.

شعار كأس العالم 2030

ويحمل اسم الشعار الرسمي للنسخة الرابعة والعشرون من بطولة كأس العالم 2030 المغرب وإسبانيا والبرتغال، اسم “يلا فاموس”.

وقال منسف الملف المشترك بين قارتي أوروبا وأفريقيا لنسخة مونديال 2030، أنطونيو لارانغو، بعد الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة العالمية، ” الشعار يجمع بين العناصر المشتركة بين الدول الثلاث، وهي الشمس والبحر اللذان ارتبطا بالذكرى الثلاثين للبطولة وكذلك بلعبة كرة القدم المستديرة”.

وأوضح المنسق لارانغو، بأن كلمة “يلا” وقع استخدامها باللهجة المغربية، وهي بالعربية الفصحى تعني: “هيا نذهب”، وهو ما يعبر عنه فاموس باللغتين البرتغالية والإسبانية.

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المغرب وإسبانيا والبرتغال الملف المشترك

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، قد أعلن عن ترشيح الملف المشترك المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة تنظيم منافسات كأس العالم 2030، على أن تقام 3 مباريات في تلك النسخة في قارة أمريكا الجنوبية داخل دول الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، بمناسبة مرور المئوية على ذكرى تأسيس على انطلاق أول نسخة عام 1930.

Este será el logo de la candidatura mundialista 2030 👀 ¿Qué os parece? pic.twitter.com/GptwfRSFM9 — MARCA (@marca) March 19, 2024

كما وتعد دولة المغرب ثاني دول عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الكروي العالمي، بعد دول قطر وجنوب أفريقيا، وستكون السعودية ثالث دولة عربية التي نجحت في استضافة هذه النسخة عام 2034.

ومن الجدير بالذكر، بأن النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في قارة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.