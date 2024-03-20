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الإفراج عن نجم برشلونة داني ألفيش بكفالة ضخمة.. هذه قيمتها

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لاعب برشلونة السابق داني ألفيش

وطن-  قرر القضاء الإسباني الأربعاء الإفراج عن النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق، والمحكوم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، الإفراج عن اللاعب بشكل مؤقت بكفالة مالية ضخمة.

ووافق القضاء في إسبانيا على قرار الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش المحكوم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، بكفالة مالية قدرت بمليون  يورو قابلة للاستئناف.

 الإفراج عن داني ألفيش نجم برشلونة السابق

وجاء قرار القضاء الإسباني بعد مطالبة تقدمت له محامية اللاعب البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، بعد قضائه ربع العقوبة الصادرة بحقه منذ شهر فبراير الماض من العام الجاري.

داني ألفيش
الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش

وطلب المحكمة  الإسبانية من البرازيلي داني ألفيش، مقابل الإفراج المؤقت عنه دفع كفالة مالية ضخمة تقدر بمليون يورو، إلى جانب تسليم جواز سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، بالإضافة إلى حضوره للمحكمة أسبوعياً.

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هروب داني ألفيش

فيما رفض فريق الادعاء في المحكمة الإسبانية قرار الإفراج المؤقت عن نجم برشلونة السابق داني ألفيش، معللين ذلك بأن خطر هروب اللاعب كبير.

وقالت الضحية التي تقدمت بشكوى ضد اللاعب ألفيش في المحكمة الإسبانية، بأنه أجبرها بعنف على ممارس الجنس في الحمام الخاص بالملهى الليلي على الرغم من توسلها إليه بالسماح لها بالرحيل.

داني ألفيش
داني ألفيش لاعب برشلونة

على عكس فريق الدفاع عن البرازيلي داني ألفيش، الذي قال بأن اللاعب خلال رقصه بالملهى الليلي كانت الفتاة ملتصقة به، إلى جانب وجود انجذاب جنسي بينهما.

وكانت المحكمة الإسبانية قد فرضت عقوبة على اللاعب داني ألفيش بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف ودفع غرامة مالية تقدر ب 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي بشهر ديسمبر عام 2022.

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