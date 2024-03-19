مصطفى البرغوثي يوضح أسباب اغتيال إسرائيل مسؤول عمليات شرطة غزة (فيديو)

وطن – علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، على إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة فايق المبحوح.

وقال البرغوثي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، إن إسرائيل اغتالت فايق المبحوح لأنه أفشل المشروع الإسرائيلي بتنظيم روابط قرى من خلال الاتصال مع العشائر الفلسطينية في قطاع غزة.

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل اغتالت مسؤول عمليات الشرطة بغزة فايق المبحوح لأنه أفشل المشروع الإسرائيلي بتنظيم روابط مع العشائر الفلسطينية التي رفضت التعامل مع الاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/qNLiyC89qQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

وأضاف أن العشائر بدورها رفضت أن تتعامل مع الاحتلال، لافتًا إلى استهداف الشرطة التي لا تقاتل الاحتلال لكن مهتمها حفظ الأمن.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد خلق فوضى عارمة في قطاع غزة، مؤكدا أن الهدف المركزي للاحتلال هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهو ما يجب إفشاله.

ولفت البرغوثي، إلى أن كل ما يجري يؤكد فشل سياسة الاحتلال، الذي لن ينجح في تحقيق أهدافه.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة عندما اغتال جنود الاحتلال العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث يمارس العميد المبحوح عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن ارتكاب الاحتلال مثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الاغتيال جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد أربعة أشهر من تعطيل الاحتلال، ويدلل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن.

حماس تعلق على اغتيال فايق المبحوح

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الاغتيال الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال المجرم خلال عدوانه على مستشفى الشفاء في مدينة غزة بحق الشهيد اللواء فايق عبدالرؤوف المبحوح، جريمة صهيونية جاءت بعد جهود الشهيد والأجهزة الأمنية في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال، وذلك بهدف منع الوصول الآمن للمساعدات إلى الفلسطينيين.

وأضافت حماس: “هذه الجريمة الإرهابية باستهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي العدو النازي لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، وإدامة حالة المجاعة التي يعاني منها أهلنا، تنفيذاً لمخطط حرب الإبادة وتهجير شعبنا عن أرضه”.