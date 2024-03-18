اغتال الموساد شقيقه في دبي.. استشهاد العميد فايق المبحوح أثناء قيامه بمهام إنسانية في غزة

وطن – أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بغزة العميد فايق المبحوح بعملية للاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة وهو شقيق الشهيد القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح الذي اغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في دبي بدولة الإمارات عام 2010.

وتولى العميد المبحوح التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمال غزة ومارس عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي وفق مكتب الحكومة في غزة.

وتحدث المكتب عن استمرار الاحتلال في ارتكاب مثل هذه الجرائم وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني وهو ما يؤكد أنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، ومنع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى.

ملاحظة هامة

بخصوص استشهاد قائد قوات الشرطة في مدينة غزة

تمَّ استهداف العميد فايق المبحوح بعد ترتيبه دخول شاحنات المساعدات لمدينة غزة وشمالها، منذ أيام التقى بممثلي وكالة الغوث وعدد من المؤسسات الدولية وجرى الاتفاق بضمانات دولية لتأمين دخول المساعدات وبعد اللقاء تمَّ تحديد مكانه… pic.twitter.com/cSdGbyzGtB — بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 18, 2024

نهج الغدر والتجويع

وأضاف بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: “الاحتلال مصمم على نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن ونستنكر وندين ارتكاب الاحتلال لجريمة اغتيال العميد المبحوح، المخالفة لنصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان”.

وحمل البيان “الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا وضد المدنيين والأطفال والنساء” وطالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للمدنيين وللأطفال والنساء ووقف استهداف القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية ووقف استهداف وقصف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية على أكثر من 2 لميون نازح في قطاع غزة.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أنه اغتال رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فايق المبحوح داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فيما لم تعقب الحركة على الفور.

💢في اليوم 164 للحرب وضعت "إسرائيل" لنفسها هدفاً: اغتيال مدير عمليات الشرطة في مدينة غزة العميد فائق المبحوح، الرجل الذي تولى التنسيق مع الأونروا لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمال وادي غزة. 💢بعد أكثر من 12 ساعة على هجومٍ مكثف على مشفى الشفاء، أعلن جيش الاحتلال اغتيال العميد… pic.twitter.com/m9xbdHFhEm — متراس – Metras (@MetrasWebsite) March 18, 2024

بيان الاحتلال الإسرائيلي

وجاء في بيان للاحتلال أنه “بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) عن وجود عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان، تم القضاء على المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.

وأضاف البيان أن المبحوح قضى خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإسرائيلية، حيث كان مسلحا ويختبئ داخل مجمع المستشفى، على حد قول البيان وزعم أنه كان مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة، وعثر في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته على أسلحة عديدة.

ومنذ فجر الإثنين 18 مارس 2024 اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين داخله وهي عملية للمرة الثانية منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هذه رواية غير صحيحة.. العميد/ فايق المبحوح "ابو العز" هو مسؤول عمليات الشرطة المدنية، وهو صاحب باع طويل في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي خلال الحرب وقبلها، وأخر اتصال معه كان عند الثانية فجراً في إطار مسؤوليته عن تأمين دخول شاحنات الإغاثة لأهلنا في شمال قطاع غزة.. هذه جريمة… https://t.co/lJKT0njHtT — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 18, 2024

حرب وحشية

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل حصار خانق يتعرض له القطاع الفلسطيني.

المبحوح دخل دبي يوم ١٨ يناير ٢٠١٠ م بجواز سفر مزور لأنه خايف من السلطات الاماراتية راح ضاحي خلفان مبلغ محمد دحلان والأخير بلغ CIA والأميركان بلغوا الموساد الذي اعطاهم كرت غرفة المبحوح خلفان وانتظرهم حتى يخرجون ليصرح انهم الموساد طيب ٨ سنوات وين الإنتربول عنهم كما هددت سابقاً ؟ pic.twitter.com/XVr2gRUINK — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 4, 2018

الإعلامي الإسرائيلي والباحث في معهد “بيغين للسادات”، ايدي كوهين كان قد نقل معلومات مثيرة تخص اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح في دبي عام 2010، مظهراً تورط عدة أطراف في العملية، ومنهم نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وكتب كوهين تغريدة عبر حسابه في “تويتر” ورصدها “وطن” قائلاً فيها: “المبحوح دخل دبي يوم ١٨ يناير ٢٠١٠ م بجواز سفر مزور لأنه خايف من السلطات الاماراتية راح ضاحي خلفان مبلغ محمد دحلان والأخير بلغ CIA والأميركان بلغوا الموساد الذي اعطاهم كرت غرفة المبحوح خلفان وانتظرهم حتى يخرجون ليصرح انهم الموساد طيب ٨ سنوات وين الإنتربول عنهم كما هددت سابقاً؟”