رسالة متداولة تركها مقاتلو القسام لأصحاب أحد منازل غزة بعد اشتباكات مع الاحتلال

وطن – انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورة رسالة نصية بخط اليد، تركها مقاومون من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، داخل منزل مُخلى خلال المعارك في قطاع غزة.

وقالت الرسالة في الصورة المتداولة: “أهل البيت الكرام، سامحونا، لقد استخدمنا بعضًا من مقتنياتكم من مأكل وملبس وذلك للضرورة.. نسأل الله السلامة للجميع.. إخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام”.

⭕️متداول .. رسالة تركها مقاومون من كتائب القسام داخل منزل مُخلى خلال المعارك في قطاع غزة pic.twitter.com/5Ko6JBPjlD — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) March 18, 2024

وتواصل المقاومة الفلسطينية، خوض المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور جبهات قطاع غزة.

القسام تشتبك مع الاحتلال

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت الاثنين، أن مقاتليها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي قرب مستشفى الشفاء.

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وأضافت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

سرايا القدس تقصف تجمعات للاحتلال

في سياق متصل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف مجاهديها تجمعات جنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بصواريخ قصيرة المدى، من نوع “107”.

وبثت سرايا القدس، مشاهد لاستهداف مقاتليها تموضعاً لجنود الاحتلال، شرقي المحافظة الوسطى، بصاروخ “مالوتكا” الموجّه وقذائف “الهاون”.

وأظهرت المشاهد المقاتلين في أثناء تجهيزهم صاروخ “مالوتكا” موجّه قبيل إطلاقه،وتدخّل الطيران المروحي الإسرائيلي لنقل قتلى الاحتلال وجرحاه.

#سرايا_القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها لتموضع جنود العدو الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة بصاروخ (مالوتكا) موجه وقذائف الهاون#طوفان_الأقصى #غزة #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/hgbB3T97yI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 18, 2024

كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع الاحتلال

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيانٍ، إنّها تخوض اشتباكاتٍ ضارية ضدّ قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء.

ونشرت الكتائب مشاهد لمقاتليها في أثناء استهدافهم تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، بقذائف “الهاون”.