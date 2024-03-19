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تزعم امتلاكها أعضاء تناسلية ذكرية.. مقاطع تزيد الشك بشأن جنس زوجة ماكرون

بقلم
تزعم امتلاكها أعضاء تناسلية ذكرية.. مقاطع تزيد الشك بشأن جنس زوجة ماكرون

وطن – تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية مقطع فيديو مستعاد لبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي أثار ضجة كبيرة فى أوروبا، وقال ناشروه إنه يثير الشكوك من جديد حول حقيقة زوجة ماكرون المتحولة جنسية كما يزعم الإعلام الفرنسي.

ومنذ أن تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا، زعم البعض أن زوجته، السيدة الأولى بريجيت ماكرون، كانت رجلاً في الماضي وأجرت عملية تحول جنسي.

وفي 8 مارس/آذار 2024، تصدى إيمانويل ماكرون، لأول مرة منذ 3 سنوات، لهذه الأخبار الكاذبة قائلا: “لا يزال لدينا بعض الهراء”، مستنكرا ما وصفه بالمعلومات الكاذبة و” السيناريوهات المفبركة”.

وأظهر فيديو نشر حديثاً السيدة الأولى في فرنسا عندما كانت شابة داخل قاعة اجتماعات، وبدت وهي ترتدي بنطال جينز وجاكيت أسود وبدت هيئتها وحركاتها أقرب إلى الذكور.

هذا الفيديو ومقاطع وصور أخرى أثارت الريبة بشأن جنس بريجيت ماكرون، حيث ألمح ناشروا هذه المقاطع إلى أنه بالتدقيق فيها ـ خاصة التي تظهر فيها زوجة ماكرون ببنطال ضيق ـ فيبدو الأمر وكأنها تمتلك أعضاء تناسلية ذكرية.

هل زوجة ماكرون متحولة جنسيا؟

وفي فبراير 2022، استدعيت امرأتان نشرتا شائعة على الإنترنت بأنها امرأة متحولة جنسيا. قدمت إحداهما نفسها على أنها “وسيطة”، بينما قدمت الأخرى نفسها على أنها “صحفية مستقلة”.

وبحسب موقع “2o minutes” بثت “الوسيطة” في ديسمبر/كانون الأول 2021، مقطع فيديو على قناتها على اليوتيوب شاركت فيه الأطروحة التي تقول إن بريجيت ماكرون، متحولة جنسيا من ذكر لأنثى.

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بريجيت ترفع دعوى

ورفعت بريجيت ماكرون دعوى جنائية منفصلة، بشكوى إلى الطرف المدني بتهمة التشهير العلني، تم رفعها في 31 يناير 2022. ولا يزال هذا الإجراء قيد التنفيذ.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها سيدة أولى بأنها متحولة جنسيًا: فمنذ عام 2014، كانت ميشيل أوباما هدفًا لشائعات مماثلة.

كما كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن تشعر بالقلق إزاء هذا النوع من نظريات المؤامرة.

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