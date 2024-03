تزعم امتلاكها أعضاء تناسلية ذكرية.. مقاطع تزيد الشك بشأن جنس زوجة ماكرون

وطن – تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية مقطع فيديو مستعاد لبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي أثار ضجة كبيرة فى أوروبا، وقال ناشروه إنه يثير الشكوك من جديد حول حقيقة زوجة ماكرون المتحولة جنسية كما يزعم الإعلام الفرنسي.

ومنذ أن تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا، زعم البعض أن زوجته، السيدة الأولى بريجيت ماكرون، كانت رجلاً في الماضي وأجرت عملية تحول جنسي.

وفي 8 مارس/آذار 2024، تصدى إيمانويل ماكرون، لأول مرة منذ 3 سنوات، لهذه الأخبار الكاذبة قائلا: “لا يزال لدينا بعض الهراء”، مستنكرا ما وصفه بالمعلومات الكاذبة و” السيناريوهات المفبركة”.

