صور جديدة صادمة لزوجة ماكرون في طفولتها.. أعادت الجدل حول جنسها

وطن – تداولت وسائل إعلام فرنسية صوراً لزوجة الرئيس الفرنسي “بريجيت ماكرون” في مرحلة طفولتها بدت فيها أقرب إلى الذكورة، مما أعاد إلى الأذهان الإشاعات التي طالت السيدة الأولى في فرنسا في أنها قد خضعت لعملية تحويل جنسي.

وقالت الصحفية “ناتاشا راي”، وهي مؤلفة كتاب يتناول سيرة حياة بريجيت ماكرون إن لديها أدلة دامغة على أن السيدة الأولى ولدت باسم جان ميشيل تروجنيوكس، وهو ذكر متحول جنسيا. لكن بريجيت ماكرون رفضت الأمر ووصفته بأنه نظرية مؤامرة متوعدة باللجوء إلى القضاء.

مجلة فرنسية تنشر صور لزوجة الرئيس ماكرون في مرحلة طفولتها. pic.twitter.com/HXKENwArN1 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 16, 2024

وبحسب موقع “freewestmedia“تسري شائعات بأن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل.”إنها في الواقع جان ميشيل ترونيو (وهو إسم شقيق بريجيت ماكرون المفترض).

ولم تظهر أي صور لبريجيت قبل الثلاثينيات من عمرها، ولم تظهر أي صور أو لأخيها منذ ظهور بريجيت ماكرون على الساحة”.

وشوهد جان ميشيل تروجنيوكس آخر مرة بصحبة جوزيف دوسيه المثير للجدل للغاية (منذ العثور عليه مقتولاً) في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

ويشك الكثيرون في أن دوسي لعب دوراً مشابهًا لدور جيفري إبستين: ابتزاز من هم في السلطة.

وراج على شبكات التواصل الاجتماعي الفرنسية منذ أسابيع هاشتاج باسم Le Journal de la Macronie”

وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت حسابات على تويتر عملية البحث عن “شقيق بريجيت المفقود” الذي اختفى دون أن يترك أثراً.

وأثار الهاشتاج ما يقرب من 80 ألف إشارة، لا سيما في “الحسابات المناهضة للضرائب واليمين المتطرف”، حسبما أشار موقع Visibrain . وطالبت محطة تلفزيون روسية بإجراء تحقيق في الشائعات.

تزوج معلمته

وكانت بريجيت قد تعرفت على إيمانويل عندما كانت تدرسه مادة الدراما في مدرسة بروفيدانس الكاثوليكية بمدينة أميان، شمالي فرنسا، بل أن ابنتها كانت زميلته في نفس الفصل.

وشكّل الفارق العمري بين الزوجين موضوعا ساخنا للإعلام على مدى سنوات كثيرة، فماكرون يبلغ حاليا من العمر 45 عاما، بينما وصل عمره زوجته إلى السبعين.

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ووفق موقع gala لم يكن من السهل قبول علاقتهما، لكن بريجيت تروجنيوكس وإيمانويل ماكرون كانا يحبان بعضهما البعض. عندما التقيا عام 1993.

وكانت تعمل معلمة مسرح في مدرسة بروفيدنس الثانوية في أميان، حيث كان إيمانويل ماكرون طالبًا. وكان عمرها 40 عامًا وهو في السادسة عشرة من عمره.

ومرت السنوات ولم يتلاشى الارتباط الذي يربط بريجيت ترونيو بإيمانويل ماكرون، لذلك في أكتوبر 2007، تزوج الزوجان في لو توكيه.