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اقتحام مجمع الشفاء.. مراسل إسرائيلي يسخر من متحدث جيش الاحتلال: “سئمنا من هذا الضعف”

بقلم
مستشفى الشفاء الطبي

وطن – سخر المراسل العسكري لصحيفة “مكور ريشون” العبرية نوعم أمير، من المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري وبياناته المتكررة المتناقضة، وذلك بخصوص عملية اقتحام مجمع الشفاء شمالي غزة.

وكان هاغاري قد صرّح بأن قوات الاحتلال تقوم بما سماها “عملية دقيقة” في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأضاف أنَّ هناك معلومات استخباراتية تزعم استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

مراسل عسكري إسرائيلي يسخر من هاغاري

تصريحات هاغاري أثارت سخرية المراسل العسكري الإسرائيلي نوعم أمير، الذي علَّق قائلا: “لقد بدأوا الليل بإعلان دراماتيكي عن عملية ضد كبار مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، واستمروا في خفض التوقعات بوجود مقاتلين من حماس هناك، ومن ثم أصبحوا يقولون أن المقاتلين يطلقون النار على قوات الجيش”.

وأضاف: “من هنا يبدأ برنامج الاعتذارات- لقد سئمنا من هذا الضعف”.

تغريدة الصحفي الإسرائيلي نوعم أمير
تغريدة الصحفي الإسرائيلي أمير نوعم التي يسخر فيها من المتحدث العسكري باسم الجيش

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيرة.

وتوغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تحت غطاء ناري كثيف، في مناطق غربي مدينة غزة، وحاصرت مجمع الشفاء الطبي، الذي يوجد فيه آلاف النازحين والمرضى والجرحى، واستهدفت أجزاءً منه بالقذائف المدفعية والطائرات المسيرة.

وأسفر استهداف المستشفى من قوات الاحتلال وإطلاق النار بداخله عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين، ومازالت جثامين الشهداء في باحات المستشفى والطرقات المحيطة به.

اقتحام ثاني من نوعه

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية، إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.

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