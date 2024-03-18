للمرة الثانية.. تفاصيل الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى الشفاء ودعوات عاجلة للتدخل الدولي

وطن – جدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيرة.

وبشكل مفاجئ، توغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تحت غطاء ناري كثيف، في مناطق غربي مدينة غزة، وحاصرت مجمع الشفاء الطبي، الذي يوجد فيه آلاف النازحين والمرضى والجرحى، واستهدفت أجزاءً منه بالقذائف المدفعية والطائرات المسيرة.

الوضع مروع …مروع حرفيًا في مستشفي الشفاء ولكن لا يسعنا حاليًا

الا الدعاء للمقاومه ضد الصهاينه لايقاف الاقتحام والحفاظ علي حياه المصابين في كل الاقسام داخل المجمع الطبي https://t.co/bm74ZxNKt4 pic.twitter.com/WzeS9xNkSs — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) March 18, 2024

وكان عدد من النازحين قد تمكنوا من مغادرة المستشفى قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال، وتطلق النار بداخله.

وأسفر استهداف المستشفى من قوات الاحتلال وإطلاق النار بداخله عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين، ومازالت جثامين الشهداء في باحات المستشفى والطرقات المحيطة به.

جريمة مكررة..

الجيش الصهيوني النازي يعود لاقتحام مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف وأنباء عن حريق في قسم الجراحات التخصصية في المجمع.. العدو المجرم لا يتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وهو يحاول في كل مرة تعويض فشله العسكري عبر مهاجمة المرافق والأعيان المدنية.. pic.twitter.com/oLWzfHg6zd — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 18, 2024

جريمة حرب ومطالب بتدخل دولي

في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى.

أضاف أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار داخل المستشفى، ما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، ما يهدد حياة الآلاف من الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يمثّل جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ما يؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.

وحمل المكتب، إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء.

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وطالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم بـ”التدخل الفوري من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي”.

من جانبها، ناشدت وزارة الصحة في غزة، كافة المؤسسات الأممية إيقاف المجزرة الإسرائيلية الجارية ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

من داخل مجمع الشفاء الطبي.. مراسل التلفزيون العربي محمد عرب ينقل تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في المجمع عبر رسائل صوتية ارسلها على الواتساب pic.twitter.com/dipuNEq1xa — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2024

وقالت إن حريقاً نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع حدوث حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع للاتصالات.

وأضافت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبنى 8.

تغطية صحفية| “ربما يكون هذا الفيديو الأخير لي”.. صحفي محاصر في مجمع الشفاء الطبي يتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال للمشفى ومحاصرته. pic.twitter.com/AJ5xUGBNdn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 18, 2024

وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

جيش الاحتلال يؤكد الهجوم

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وبدء عملية عسكرية فيه، رغم احتضانه آلاف المرضى والجرحى والنازحين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن جيش الاحتلال اقتحم مستشفى الشفاء بغزة، بعد ورود معلومات استخباراتية تزعم استغلاله من قبل مسؤولين من حركة حماس.

وادعت أن القوات تعرضت لإطلاق النار من المجمع الطبي فردت بالمثل وأصابت شخصين.

اقتحام ثاني من نوعه

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية، إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.