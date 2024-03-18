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مشجع مانشستر يونايتد يحاول استفزاز محمد صلاح.. شاهد كيف كان رده

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مشجع مانشستر يونايتد يحاول استفزاز محمد صلاح.. شاهد كيف كان رده

وطن – تصدر مقطع مصور للاعب المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح منصات التواصل بعد ظهوره وقد تجاهل بالكامل استفزاز مشجع مانشستر يونايتد بعد انتهاء مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وأظهر المقطع أحد مشجعي مانشستر يونايتد وهو يسخر من المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عقب مباراة الفريقين الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على غريمه ليفربول بنتيجة 4-3 بعد التمديد ليحجز مقعده في المربع الذهبي من منافسات الكأس.

مشجع اليونايتد يحاول استفزاز محمد صلاح

وبعد المباراة انتشر بشكل واسع فيديو لأحد مشجعي يونايتد الذي كان يجلس في ملعب “أولد ترافورد“، بجانب مقاعد بدلاء ليفربول.

وحاول المشجع السخرية من صلاح بسبب خسارة فريقه وعندما أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد، نهض صلاح من مقعده في دكة البدلاء لمغادرة الملعب.

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وبالتزامن مع نهوض صلاح أطلق مشجع ليونايتد ألفاظاً استهزائية تجاه النجم المصري محاولا التقليل من إسهاماته في الفريق واستفزازه.

ووفق وصف صحيفة ديلي ميل أظهر صلاح نضجا كبيرا وعدم التأثر بالسخرية وواصل طريقه إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس دون أي التفات أو اهتمام.

وشارك صلاح في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد وسجل هدفا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77 من الشوط الثاني في ربع نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم.

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