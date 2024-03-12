محمد صلاح معروضٌ للبيع هذا الصيف.. وهذا سعر التعاقد معه

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم قد حدد سعر بيع محمد صلاح هداف الريدز في سوق الانتقالات الصيفية “الميركاتو” مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تقرير نشره موقع ” فوتبول” الإنجليزي، الاثنين، بأن نادي ليفربول بالفعل حدد سعر بيع اللاعب محمد صلاح المصري، في سوق الميركاتو الصيفي القادم.

سعر بيع محمد صلاح

وأضاف التقرير، ” ليفربول لن يقبل بأن يتخلى عن اللاعب محمد صلاح بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني ( 127.9 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية”.

وارتبط اسم المصري محمد صلاح خلال الفترة الماضية، بالذهاب إلى الدوري السعودي الممتاز روشن، لعل أبرزهم الهلال متصدر جدول الترتيب وصاحب أطول سلسلة انتصارات لهذا الموسم، وكذلك نادي اتحاد جدة السعودي.

لكن كبار الأندية السعودية سواء الهلال أو اتحاد جدة السعودي، لم تحسم بعد صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم الجاري، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي وصيف الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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وكانت تقارير صحفية سعودية ومصرية، قد تحدثت في وقت سابق عن عروض مغرية من قبل اتحاد جدة السعودي مقدم للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، من أجل مزاملة النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد السابق.

وختم التقرير، ” نادي ليفربول يفكر بشكل جدي في كيفية تحقيق الاستفادة المالية من وراء بيع محمد صلاح، خشية من رحليه عن صفوف الفريق بشكل مجاني في صيف 2025″.

يذكر بأن عقد المصري محمد صلاح صاحب ال31 عاماً، ساري المفعول مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025، بعد الموافقة على تجديد عقد وتحسين راتبه.