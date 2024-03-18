بعد جدل حول صحتها.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة أثناء رحلة تسوق

وطن – حسماً للجدل والشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بخصوص صحتها نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الإثنين، فيديو يظهر تسوق أميرة ويلز كيت ميدلتون، بصحبة زوجها الأمير ويليام وريث عرش بريطانيا وولي العهد.

ووفق الفيديو بدت كيت وهي ترتدي سترة وسروالًا ضيقًا، وحملت مشترياتها الخاصة بينما كانت تتجول في موقف السيارات في متجر المزرعة الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في ” أديلايد كوتيدج” في وندسور.

Princess Kate seen on video for first time since surgery – and she's looking great#Exclusive #KateMiddleton pic.twitter.com/LfjqwOlymH — RAGE X | GLOBAL (@RAGEXGLOBAL) March 18, 2024

ووفق صحيفة “ذا صن” كان نيلسون سيلفا ، 40 عاما الذي التقط الفيديو ، يتسوق لشراء شرائح اللحم في متجر المزرعة عندما رأى كيت وويليام في ممر الخبز وبدا الزوجان مرتاحين وفي حالة معنوية جيدة في نزهتهما، وبدا المتسوقون الآخرون غير منزعجين من ظهور العائلة المالكة في المتجر.

وقالت الصحيفة إن اللقطات الجديدة ظهرت بعد ساعات فقط من كشفها حصرياً أن كيت أمضت يوم السبت في التسوق في وندسور وصباح الأحد في مشاهدة أطفالها يلعبون الرياضة.

مرض مجهول

وكانت الأميرة البالغة 42 عاماً أُدخلت إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن، ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وفي بريطانيا أثار غياب أميرة ويلز كيت مدلتون الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.

وعلى ضوء ذلك، انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “bbc” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

تتعافى من جراحة في البطن

وكانت صحيفة The Sun قال الأسبوع الماضي أن كيت الأم لثلاثة أطفال لا زالت تتعافى من جراحة في البطن وليس من المقرر أن تعود إلى واجباتها الملكية إلا بعد عطلة عيد الفصح.

ولكن في الوقت الذي تحاول فيه أميرة ويلز العودة إلى مسار حياتها الطبيعية ، فقد شوهدت في ثلاث مناسبات منذ أن أعلن قصر كنسينغتون تعافيها لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد تكهنات جامحة وسيل من الإشاعات حول صحتها ومكان وجودها تركت كيت وويلز “مدمرة”.

وتحدث الخبير الملكي هوغو فيكرز حصريا إلى The Sun وكشف أن نزهات كيت القصيرة “شيء جيد” وتظهر للبلاد أنها تبلي بلاء حسنا – مضيفا أن المتصيدون القاسيون “مضيعة للوقت”.

وأضاف: “نحن نحبها كثيرا. إنها تقوم بعمل رائع ، ومن المؤسف أن الناس اتخذوا هذا النوع من المواقف تجاهها.