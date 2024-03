بعد جدل حول صحتها.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة أثناء رحلة تسوق

وطن – حسماً للجدل والشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بخصوص صحتها نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الإثنين، فيديو يظهر تسوق أميرة ويلز كيت ميدلتون، بصحبة زوجها الأمير ويليام وريث عرش بريطانيا وولي العهد.

ووفق الفيديو بدت كيت وهي ترتدي سترة وسروالًا ضيقًا، وحملت مشترياتها الخاصة بينما كانت تتجول في موقف السيارات في متجر المزرعة الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في ” أديلايد كوتيدج” في وندسور.

Princess Kate seen on video for first time since surgery – and she's looking great#Exclusive #KateMiddleton pic.twitter.com/LfjqwOlymH

— RAGE X | GLOBAL (@RAGEXGLOBAL) March 18, 2024