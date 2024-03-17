تزامنا مع اختفاء الأميرة كيت.. BBC تلقت إخطارا بترقب “إعلان مهم” من العائلة المالكة

وطن – لاتزال القصص والشائعات تعصف بالقصر الملكي البريطاني حول صحة بعض أفراده ومنهم الأميرة كيت ميدلتون، التي اختفت عن المشهد بعد إجرائها عملية جراحية والصورة التي نشرتها لطمأنة الجمهور حول صحتها وتبين أنها معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الشائعات تنتشر حول صحة الأميرة بعد أن خضعت “لجراحة في البطن كان مخطط لها” في يناير/كانون الثاني.

وبحسب تقرير لموقع “people” أدى غياب أميرة ويلز منذ الجراحة التي أجريت لها في البطن في 16 يناير الماضي، إلى انتشار التكهنات حول حالتها.

وانتشرت تقارير جديدة تكشف إخطار وحدة إنتاج الأحداث في BBC بترقب “إعلان مهم” من العائلة المالكة في أعقاب الأزمة الصحية الحالية للأميرة كيت مدلتون واختفائها عن المشهد منذ أشهر بعد إجرائها عملية جراحية.

ويتنبأ البعض أن تعلن العائلة عن خطورة مرض الأميرة ، بينما يتناقل البعض أخباراً تتعلق بطلب الأميرة كيت الطلاق بعد ضبط زوجها ولي العهد يعيش علاقة غرامية مع سيدة أخرى. ما يعيد إلى الأذهان قصة والده الملك تشارلز مع الأمير ديانا التي انتهت نهاية مأساوية بحادث سيارة.

الصورة التي أشعلت الفتيل

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تصاعدت الشائعات بعد أن أصدر قصر كنسينغتون في لندن صورة معدلة للأميرة كيت مع أطفالها الثلاثة في عيد الأم في المملكة المتحدة، مما دفع كيت إلى الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن التلاعب بالصورة التي نشرتها بمناسبة عيد الأم في بريطانيا الأسبوع الماضي.

والسبت، نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصادر مقربة من كيت، 42 عامًا، والأمير ويليام، 41 عامًا، الإشارة إلى أنهم يتوقعون أن يشارك الزوجان تفاصيل حول الجراحة الملكية والتعافي، لكنهما سيفعلان ذلك وفقًا لجدولهما الزمني وشروطهما.

وأعلن قصر كنسينغتون لأول مرة في 17 يناير أن كيت خضعت “لجراحة مخطط لها في البطن” ولن تشارك في الواجبات الملكية إلا بعد عيد الفصح.

تكهنات متوقعة

وكرر القصر هذا البيان قبل أسابيع عندما قال متحدث باسم العائلة المالكة: “كنا واضحين جدًا منذ البداية أن أميرة ويلز كانت في الخارج حتى بعد عيد الفصح، وأن قصر كنسينغتون في لندن لن يقدم التحديثات إلا عندما يكون هناك شيء مهم”.

وقال أحد الأصدقاء، الذي ورد أنه كان على اتصال بالزوجين الملكيين وسط تعافي كيت: “الأمر لا يعني أنهم لم يعتقدوا أنه سيكون هناك الكثير من التكهنات والاهتمام، لكنهم كانوا واثقين من أن الناس سيمنحونهم المساحة التي يريدونها”. طلبوا ذلك، وهو ما فعلوه لمدة شهر تقريباً.

تاريخ عودة كيت

ومن جهتها ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أيضاً أن تاريخ عودة كيت المحتمل قد لا يكون حتى 17 أبريل، بالتزامن مع نهاية العطلة المدرسية لأطفالها.

بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، شوهدت كيت في مدرسة الأمير جورج والأميرة شارلوت ومدرسة الأمير لويس، لامبروك.

كيت منهارة

وتفيد التقارير أن كيت شعرت “بالدمار” بسبب الجدل الذي أثارته الصورة، والتي تم سحبها من التداول من قبل وكالة أسوشيتد برس والعديد من المؤسسات الإخبارية الأخرى بسبب التلاعب الواضح.

وعلى الرغم من الفضيحة التي أحدثتها الصورة، فمن المتوقع أن يصدر ويليام وكيت صورة عائلية جديدة لابنهما الأصغر، الأمير لويس، بمناسبة عيد ميلاده السادس في 23 أبريل. ومع ذلك، لم يقررا بعد ما إذا كانت كيت ستلتقط الصورة بنفسها أم لا.

وقال أحد المساعدين لصحيفة صنداي تايمز: “إنهم يقدرون حب الجمهور ومودة أطفالهم ويعرفون أن هناك رغبة عامة في رؤيتهم في أعياد ميلادهم”.