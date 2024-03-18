باسم يوسف : معظم البرامج التي تستضيفني تحاول إبعادي عن القضية الحقيقية

وطن – تحدث الإعلامي المصري، الساخر، باسم يوسف اليوم الاثنين عن تجربته مع متابعيه على منصة “إكس” تويتر سابقاً التي يتابعها أكثر من ١١٫٦ مليون متابع منذ إنشائها في مارس 2011 وحول ظهوره في البرامج الحوارية الغربية حول الحرب في غزة خلال الفترة الأخيرة، وسعي مقدمي تلك البرامج “لإضاعة الوقت” بتوجيه اتهامات وأسئلة جانبية في محاولة لتجنب القضية الحقيقية، على حد قوله.

وقال يوسف في تغريدة طويلة على حسابه في “إكس“-تويتر سابقاً إن “معظم النقاشات تحاول أن تحشره في زاوية معينة كي يتجنب الحديث عن القضية الحقيقية.

عايز اشارك معاكم تجربتي في الظهور في البرامج الاجنبية الفترة اللي فاتت و عن حاجات لارم نخللي بالنا منها لما نناقش اللي بيحصل دلوقتي في غزة. معظم النقاشات بتحاول انها تزنقك في حتة معينة عشان تتجنب القضية الحقيقية. انهم يشدوك في نقاشات جانبية عن هل حماس ارهابية و لا ، شوف المسلمين… — Bassem Youssef (@Byoussef) March 18, 2024



وأوضح يوسف أن مقدمي هذه البرامج يشدونه إلى نقاشات جانبية مثل: هل حماس إرهابية أم لا “، وأنظر مالذي يفعله المسلمون ببعضهم.

وأضاف على لسان مقدمي هذه البرامج :”حماس عملت إيه في فتح، السلطة الفلسطينية، وهل هي فاسدة ولا كويسة؟، الفلسطيين عملوا كذا في الماضي، العرب مش عارف عملوا إيه”.

إضاعة وقت

وأضاف باسم يوسف: “للأسف نحن كعرب ننجر لهذه المناقشات، ويضيع الوقت بوضعك في موقف مدافع، والجمهور لا يجد فرصة لمناقشة الجرائم اليومية الإسرائيلية، أو سيطرة اللوبي الإسرائيلي على مجريات السياسة الأمريكية”، حسب قوله.

وأردف باسم يوسف موضحاً: “أحاول الخروج من النقاشات الجانبية، وأركز على حاجة واحدة: إسرائيل، إسرائيل إسرائيل. وأناقش ذلك كمواطن أمريكي يدفع ضرائب وله الحق أن يحاسب حكومته وممثلينه في الكونغرس عن مسؤوليتهم فيما يحدث”.

وأضاف باسم يوسف في تغريدته مخاطباً جمهوره العربي :”سلحوا نفسكم بالعلم، سلحوا نفسكم بالحقايق بدل ما نفضل نلف حوالين نفسنا ونفشخ نفسنا بنفسنا.

وذكر الإعلامي المصري في منشوره: “شوفوا أي مسؤول إسرائيلي لما بيطلع في الإعلام، أي اتهام بيُوجه له، بيطلع منه إنه يقلب الحوار على العرب والفلسطينيين والمسلمين بصفة عامة، عشان يفضل يوجه الحوار بالطريقة اللي هما عايزنها. شوفوا العرب على تويتر وفيس بوك ماسكين في خناق بعض إزاي. اتهامات بالتطبيع والعمالة والخيانة، المزايدة على مين واقف مع القضية بالطريقة اللي هم عايزينها”.

وكشف أنه خلال الأسبوعين القادمين سيظهر برامج كبيرة على سي ان ان ، و بي بي سي مع مذيعين مهمين ، وأكتر من بودكاست في انجلترا و ألمانيا على هامش الجولة التي سيقوم بها في أوروبا لعروضه.

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من هو باسم يوسف؟

باسم يوسف ممثل كوميدي مصري وجراح قلب. تخرج من كلية الطب، جامعة القاهرة، حيث حصل أيضًا على درجة الدكتوراه. في جراحة القلب والصدر، وعمل لفترة قصيرة كأستاذ. سافر إلى الولايات المتحدة وأوروبا للعمل في مجال جراحة القلب وتقنيات زراعة الأعضاء، وحصل على رخصة الجراح في الولايات المتحدة عام 2005. انطلاقة باسم في الكوميديا كانت من خلال برنامجه الساخر “The B+ Show” المستوحى من الثورة المصرية عام 2011، والذي أطلقه على اليوتيوب احصل على خمسة ملايين مشاهدة في أقل من ثلاثة أشهر.

ثم انتقل للتوقيع مع قناة أون تي في الفضائية المصرية، حيث بدأ باستضافة برنامج البرنامج بميزانية نصف مليون دولار. ثم تم تجديد العرض للموسم الثاني على قناة أخرى هي قناة سي بي سي، وتم تغيير استوديو الإنتاج إلى مسرح الإذاعة في القاهرة. يتكون الموسم الثاني من 29 حلقة.

وقد سجل أحد أعلى معدلات المشاهدة على كل من التلفزيون والإنترنت مع 40 مليون مشاهد على التلفزيون وأكثر من 120 مليون مشاهدة مجمعة لبرنامجه على موقع يوتيوب وحده. وبسبب خلافات قانونية مع القناة،

وتم إعلانه الشخصية الأكثر بحثًا في عام 2013 بواسطة Google. تم اختيار البرنامج من قبل South by Southwest، أحد أكبر المهرجانات التفاعلية الدولية، كأول وأنجح قصة تحويل من الإنترنت إلى التلفزيون في الشرق الأوسط.

كانت قناة البرنامج على اليوتيوب هي القناة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل إلى مليون مشترك وحصلت على جائزة الزر الذهبي.