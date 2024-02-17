باسم يوسف “تريند” مجددا.. قصة استبعاده من فيلم أمريكي بسبب غزة

وطن – كشف الإعلامي والمؤثر المصري المعروف باسم يوسف، عن استبعاده من تجسيد شخصية في فيلم “سوبرمان” بسبب موقفه من غزة ومهاجمته الاحتلال الإسرائيلي والسخرية منه في مقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان. وهو الأمر الذي نفاه المخرج الأمريكي جيمس غان مؤكداً أن الاستبعاد تم قبل تصريحات باسم.

وفقاً لمصدر شبكة IGN العالمية، كان الكاتب والمخرج جيمس غان يجري بالفعل محادثات مع يوسف للعب شخصية رومان هارجافتي. لكن تم إزالة الشخصية بالكامل من السيناريو، بحلول شهر سبتمبر على الأقل، قبل مقابلة مورغان. لذلك يقول المصدر لم يُعرض على يوسف الدور مطلقاً بالأصل، والمسألة تتعلق بالفعل بتغيير السيناريو وإلغاء الشخصية تماماً.

وصرح مصدر، تابع لجهة الإنتاج، لموقع “آي جي إن” الأميركي بأن الكاتب والمخرج جيمس غن أجرى بالفعل محادثات مع يوسف لتجسيد شخصية “رومان هرغافتي” في فيلم “سوبرمان ليغاسي” (Superman Legacy)، ولكن تم إسقاط الشخصية بالكامل من النص، بحلول شهر سبتمبر/أيلول، قبل مقابلة مورغان.

ويدور الفيلم المقرر عرضه العام القادم 2025 حول محاولات “سوبرمان” للتوفيق بين تراثه وتربيته الإنسانية، وواقعه في الكرة الأرضية، ومحاولاته لتجسيد الحقيقة والعدالة وصناعة غد أكثر إشراقا في عالم ينظر إلى القيم على أنها تنتمي للماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال باسم يوسف إن الحديث علنا عن تصرفات إدارة نتنياهو في غزة لا يأتي دون ثمن”، وأوضح أن السبب الرسمي الذي قدم له هو تغيير السيناريو، ولكنه تزامن في التوقيت مع طرد آخرين في هوليود بسبب مناصرتهم للإنسانية الفلسطينية.

شعور بالمرارة

وقال نجم برامج التوك شو المصري لموقع salon : “لقد شعرت بالمرارة بعض الشيء بشأن فقدان الدور، وكنت حزينًا جدًا”، ورغم ذلك، قال باسم بحماس عن الوضع في غزة: “أسوأ إبادة جماعية” تحدث أمام أعيننا.”

وأضاف: “لا أحد يفعل شيئا، ولا أحد يريد القيام بأي شيء في مواجهة ذلك”.

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وتابع باسم يوسف: “أتفهم أن الأشخاص المسؤولين اتخذوا القرار، ونظروا إلي ولم يرغبوا في ضمي، وربما أفهم ذلك. إذا كنتُ عربياً مسلماً، وكنت رئيساً لشركة Warner Bros.، فلن أرغب في أن يظهر شخص مؤيد للصهيونية أو مؤيد لإسرائيل في فيلمي إذا هاجم شعبي.”

وأضاف: “ولكن الشيء الذي نحتاج إلى تحليله هو أنه عندما أهاجم إسرائيل، فإنني أهاجم سياستها ولا أهاجم الشعب اليهودي”.

سلسلة أفلام سوبرمان

وفيلم “سوبر مان “من بطولة ديفيد كورنسويت في دور سوبرمان ، وراشيل بروسناهان في دور لويس لين، ونيكولاس هولت في دور ليكس لوثر.

وتعد سلسلة أفلام سوبرمان أشهر سلسلة سينمائية في تاريخ السينما العالمية، وقد ظهرت شخصية سوبرمان لأول مرة على شاشات السينما عام 1941.

ثم ظهرت في سلسلتي أفلام عام 1948 و1950. وأنتج أول فيلم مميز لسوبرمان كبطل مستقل تحت اسم “سوبرمان والجبناء”، بطولة جورج ريڤز عام 1951.

يذكر أن للإعلامي باسم يوسف طبيب القلب السابق تجربة سابقة في التمثيل إذ شارك كممثل في 11 عملا فنيا في الولايات المتحدة، أشهرها مسلسل “رامي” الذي تدور أحداثه في نيوجيرسي.

حيث يبدأ رامي، ابن المهاجرين المصريين، رحلة روحية، منقسماً بين مجتمعه المسلم، وأصدقائه.