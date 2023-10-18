زوجته من غزة .. باسم يوسف يضرب ضربته ويوقع بيرس مورغان بشر أقواله

وطن- تصدر الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، التريند بسبب ما قاله وهو يحلل ما يدور حاليا من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ودهشته التي دفعته للنطق بكلمة دارجة في عدة دول ولا تحظى قبولا، وهي كلمة “أحـيه”.

وقال باسم يوسف خلال مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان: “شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟. قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات مؤقتا -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحـيه يعني عُبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل”.

تصريحات باسم يوسف أثارت تفاعلا واسعا، بين النشطاء الذي تداولوا هذا المشهد، وأشادوا بما فعله المذيع المصري الساخر.

باسم يوسف أوقع بيرس مورغان

وخلال المقابلة نفسها، أثير تفاعل أيضا مع نجاح باسـم يوسف في الإيقاع بالمذيع بيرس مورغان، وجعله يعترف بأن منطق إسرائيل يشبه منطق تنظيم داعش.

فقال باسم يوسف: “أنا أريد أن أفهم ما هو منطق إسرائيل في القصف الشامل على غزة.. أعني إذا كان هناك منطق، إذا كان هذا سيجعل إسرائيل آمنة.. أريد أن أسمع المنطق.. إذا واصلوا القصف ما الذي يأملون في تحقيقه”.

فردّ عليه مورغان: “هذا هو سؤالي ونحن نعلم ما هو هدفهم المعلن.. هدفهم المعلن هو القضاء على حماس، ويعتقدون أن حماس تعيش بشكل أساسي في شمال غزة. ويدركون أنهم يعيشون بين المدنيين، لذا فهو أمر صعب للغاية، من الصعب أن نرى كيف يفعلون ذلك دون أضرار جانبية هائلة”.

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فقال له باسم يوسف: “إذا كنت أستطيع أن أفهم هذا بشكل صحيح فإن إسرائيل تفعل ذلك بشكل أساسي للضغط على المجتمع الفلسطيني في غزة للانقلاب على حماس.. هل هذا صحيح”، فرد عليه المذيع الأمريكي: “أنا متأكد أن هذا جزء من الهدف”.

وأوضح باسم يوسف: “هذا إذن هو بالضبط ما هو الإرهابي، لأن المنظمات الإرهابية ستفعل ذلك، ليس لديهم فرصة لهزيمة أمة بأكملها في المعركة. لذلك يرهبون ويقتلون للضغط على الحكومات لتغيير سياساتها أو الاستقالة”.

وتابع: “لقد قارنت للتو بين إسرائيل وداعش”، فقال مورغان إنه لم يفعل ذلك، وأنه لا يرى أي مقارنة بين إسرائيل وداعش”.

فرد باسم يوسف: “ستكون العناوين الرئيسية بيرس مورغان يقول إن إسرائيل هي داعش”.

يذكر أن زوجة بسام يوسف تدعى هالة دياب. وهي غزاوية وتقيم برفقة زوجها وابنتيهما في الولايات المتحدة الأميركية.