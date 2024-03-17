أول رد من الجزائر على مصادرة المغرب لعقاراتها الدبلوماسية في الرباط

وطن – أدانت وزارة الخارجية الجزائرية بأشد العبارات “عملية مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، وعدت ذلك انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا التي تفرض حماية المقرات الدبلوماسية في كل الظروف.

وتوعد البيان الجزائري الرسمي المغرب بالرد على الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها الجزائر مناسبة: “قد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر”.

انتهاك دبلوماسي جسيم

ووصفت الجزائر مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب بالاستفزازات التي تشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/ycsBoK2XTr — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 17, 2024

ولفت البيان إلى أن”المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.

وتابع: “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.

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الجزائر تتوعد المغرب

وتوعدت الوزارة الجزائرية بأن “الحكومة سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية، بزعم توسيع مقرات الخدمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.

وتقرر إفراغ عقار بمساحة 619 مترا مربعا، ومساحة أخرى بمساحة 630 مترا مربعا تضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 مترا مربعا.

يذكر أن الجزائر كانت قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.