الرئيسية » الهدهد » خديجة بن قنة تستنفر الإعلام العبري وصهاينة العرب.. وحفيظ دراجي يدعمها

خديجة بن قنة تستنفر الإعلام العبري وصهاينة العرب.. وحفيظ دراجي يدعمها

بقلم
خديجة بن قنة تستنفر الإعلام العبري وصهاينة العرب.. وحفيظ دراجي يدعمها

وطن – شنت القناة 11 الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية، هجوماً لاذعاً على الإعلامية الجزائرية ومذيعة قناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، بسبب صلاتها بالمسجد الأقصى.

ونشر حساب “כאן חדשות” على منصة “إكس” برنامجاً خصص فيه مجموعة من مذيعي الاحتلال هجوماً ضد الإعلامية الجزائرية بذريعة تناقضها.

وبرر الصهاينة هجومهم أن خديجة بن قنة تزعم أنها جاءت لتغطية الأحداث في القدس الشرقية، فيما وثقت اللقطات صلاتها بالمسجد الأقصى وفي الوقت ذاته تتحدث عن منع إسرائيل للمسلمين الصلاة في المسجد.

ما الذي يدحض أكاذيب الصهاينة؟

والمعروف أن الجزيرة التي تملك ترخيصاً كاملاً في الأراضي الفلسطيني المحتلة ولديها مراسل في تل أبيب، يمكن لموظفيها التحرك بحرية في الأراضي المحتلة وارتياد الأماكن المقدسة فيها مثل المسجد الأقصى وهي مزايا تخص الصحفيين دون غيرهم.

ويدحض ذلك أكاذيب القنوات العبرية التي تحاول أن تستغل تسهيلات الاحتلال للصحفيين على أنها مزاعم تناقض في الوقت الذي تقوم بها سلطات الاحتلال بارتكاب انتهاكات وحشية ضد الفلسطينيين وتسلط عليهم المستوطنين دون أدنى محاسبة.

حفيظ دراجي: كمية تحريض غير طبيعية

وكتب الصحفي الجزائري حفيظ دراجي عن ذلك: “كمية تحريض غيرطبيعية على القناة الإسرائيلية العاشرة ، و في بعض المنابر المعادية ضد الأخت و الزميلة خديجة بن قنة التي دخلت المسجد الأقصى قبل أيام عبر معبر الشيخ حسين الأردني”.

وأضاف دراجي أن زميلته دخلت إلى القدس “لتغطية أجواء رمضان في القدس الشريف، لكنها لم تسلم من حملات تشويه اسرائيلية صريحة ، وأخرى عربية خبيثة ممن يقتلون القتيل ويمشون في جنازته”.

  • اقرأ أيضا:
فيديو لجندي إسرائيلي يبحث عن طفل بغزة ليقتله.. وهكذا علق حفيظ دراجي وخديجة بن قنة

وجيش الاحتلال الإسرائيلي يُصنّف بأنه الجيش الأسوأ أخلاقيا على مستوى العالم، وقد أظهرت الحرب على غزة هذه الحقيقة المؤكدة، بعدما حدّد جيش الاحتلال في بنك أهدافه الأطفال والنساء والمباني الخدمية وتحديدا المستشفيات.

قد يعجبك أيضاً

خديجة بن قنة تستنفر الإعلام العبري وصهاينة العرب.. وحفيظ دراجي يدعمها

خديجة بن قنة تستنفر الإعلام العبري وصهاينة العرب.. وحفيظ دراجي يدعمها

ابنة باسم عودة المعتقل منذ 2013 توجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

ابنة باسم عودة المعتقل منذ 2013 توجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

علي جمعة يواصل إثارة الجدل بفتاوى عن "مكياج المرأة والتاتو وعمليات التجميل"

علي جمعة يواصل إثارة الجدل بفتاوى عن “مكياج المرأة والتاتو وعمليات التجميل” (فيديو)

اليوتيوبر أحمد حسن

اليوتيوبر أحمد حسن في ورطة جديدة بعدما تحرّش بفتاة وطلب معاشرتها بالحرام!

طعن بشرفها... منى سامي استنفرت الفيفا ضد مدرب العراق عماد محمد

طعن بشرفها.. من هي منى سامي التي استنفرت الفيفا ضد مدرب العراق عماد محمد؟ (شاهد)

بلومبيرغ تكشف عن أهداف الإمارات الخفية وراء صفقة إنقاذ السيسي بـ35 مليار دولار

بلومبيرغ تكشف عن أهداف الإمارات الخفية وراء صفقة إنقاذ السيسي بـ35 مليار دولار

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior