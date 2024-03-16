حريق استوديو الأهرام.. تفاصيل ساعات الرعب ومصير طاقم مسلسل مصطفى شعبان

وطن – اندلع حريق مروع في استوديو الأهرام بمحافظة الجيزة شمالي مصر، حيث التهمت النيران الاستوديو وأتلفت محتوياته.

ووقع الحريق تزامنا مع تصوير مشاهد لمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، ما أثار قلقا على مصير طاقم العمل.

اين وسائل الإطفاء الحديثة التى اشتراها المكسيكى من اموال مليارات القروض لإطفاء هذا الحريق الكبير الذى اندلع في استوديو الأهرام في الجيزة جنوب القاهرة امس . اه نسيت، انها فى القصر الجمهورى الجديد في العاصمة الجديدة!! pic.twitter.com/vakSF8Fu3X — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 16, 2024

مصير طاقم مسلسل مصطفى شعبان

وفي أعقاب الحريق، كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل ما حدث وحالة أبطال مسلسل المعلم.

وقال تامر مجدي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن جميع الفنانين بحالة جيدة، ولم يصابوا بأذى جراء الحريق.

وأضاف أن التصوير كان قد انتهى قبل اندلاع الحريق بـ15 دقيقة

وأوضح أن “اللوكيشن” كان مبنيا من الخشب، ويقع بجوار عقارات سكنية، موضحا أن الرياح ساعدت على امتداد النيران بكثافة.

ولفت إلى انفجار التكييفات بسبب الحريق،وأوضح أنه تم إخلاء العقارات المجاورة وقطع والكهرباء والغاز عن هذه المنطقة.

#مصر: حريق هائل في #إستوديو_الأهرام يلتهم ديكور مسلسل المعلم وامتدت النيران إلى واجهة 5 عقارات بالإضافة إلى محتويات 27 شقة سكنية pic.twitter.com/eDqnuDnNZU — ترند (@Trendntwork_kw) March 16, 2024

تعويضات حكومية

وكانت الحكومة، قد أعلنت صرف 15 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق استوديو الأهرام، كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة، لحين إصلاح العمارات والوحدات السكنية، وإعادتهم اليها، وفق بيان لمجلس الوزراء.

تشكيل لجنة هندسية لتحديد حجم الخسائر

كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لتحديد خسائر العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام، ومعرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم.

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قرارات النيابة العامة

وكان فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية؛ قد انتقل لإجراء تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام الذي شب في فجر اليوم بمنطقة العمرانية، وإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية لفحص موقع حريق استوديو الأهرام وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته، ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت النيابة، باستدعاء عدد من شهود العيان والعاملين بموقع الاستوديو لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحريق.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق.