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“أنا مش قادر يا رب والحاكم منعنا”.. مصري ينفجر باكيا لعجزه عن نصرة غزة (فيديو)

بقلم
"أنا مش قادر يا رب والحاكم منعنا".. مصري ينفجر باكيا لعجزه عن نصرة غزة

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري وهو يبكي بحرقة لعجزه عن نصرة غزة، شأنه شأن الملايين من المصريين الذي قيدهم نظام السيسي بالنار والحديد.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو المتداول والذي لاقى تفاعلا كبيرا، وهو يمشي في أحد الشوارع ويقول “افتحولنا الحدود نروح نموت معاهم.. حانتحر وأقله يا رب مكنتش قادر أعيش من اللي بيحصل”.

وتابع وهو يواصل بكاءه بحرقة:” أنا مش عارف أعيش حياتي ولا عارف أعمل حاجة ولا عارف أصوم ولا أفطر”.

واستدرك أن ما يجري مؤلم جداً ويدفع الإنسان للانفجار والانتحار.

وأضاف: “أعمل إيه احنا مش قادرين نعمل حاجة وعارفين إننا مش حنقدر نتحرك علشان الحاكم طلب ما نتحركش ولازم نسكت”، وأردف وهو يرفع صوته عالياً:” أنا مش قادر يارب”.

الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه

واستدرك :” فهمتوا الجندي الأمريكي حرق نفسه ليه؟.. لأن الوضع لا يحتمله إنسان طبيعي.” ورفع رأسه عالياً وهو يواصل نحيبه ويقول:”اقسم بالله ما قادر تعبان”.

وكشف المواطن المصري الذي ظهر بالمقطع أنه يدعو في الصلاة أن تنتهي حياته لأنه لم يعد يحتمل هذا الوضع “وأخواته في غزة يموتون جوعاً أو يذبحون كل يوم على يد قوات الإحتلال الهمجية”. وختم:”ابعتونا هناك سيبونا نموت معاهم.. الله ينتقم منكم”.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

ورغم دخول شهر رمضان فإن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

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