“فلسطين حرة” آخر ما نطق به آرون بوشنيل .. من هو الجندي الأمريكي الذي دعم غزة بحياته؟

وطن – ظهرت تساؤلات كثيرة عن الجندي الأمريكي بالقوات الجوية “آرون بوشنيل” بعد إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجاً على وحشية الاحتلال الإسرائيلي وحربه الهمجية على قطاع غزة.

وقبل الإقدام على عمليته بقليل قال “آرون بوشنيل” البالغ من العمر 25 عاماً وكان يرتدي الزي العسكري في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت: “لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية”.

وسكب بوشنيل على نفسه سائلا شفافا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ “فلسطين حرة” مرارا وتكرارا. فيما أكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.

ولطالما كانت السفارة الإسرائيلية هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب على غزة، التي أدت إلى اندلاع مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بالولايات المتحدة وأنحاء كثيرة من العالم.

ويظهر في المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول للجندي الأمريكي “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.

وفق ما ترجمته (وطن) عن مصادر إعلامية منها صحيفة “يني عقد” التركية فإن الجندي الأمريكي آرون بوشنيل يحمل بكالويوس في هندسة البرمجيات من جامعة “ويسترن جوفرنرز” بولاية يوتا الأمريكية وقد درس علوم الحاسوب وحمل شهادة CompTIA Security+ للأمن السيبراني في سبتمبر/ أيلول 2020 من جامعة ميريلاند.

ووفق الحساب الشخصي لبوشنيل على موقع “LinkedIn” فقد شارك لمدة 7 أشهر في تلقي تدريب أساسي وفني لدى القوات الجوية الأمريكية.

كما شارك في مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين وعمل مهندس “ديف أوبس” في البرمجيات ضمن القوات الجوية الأمريكية.

وعمل الجندي الأمريكي الراحل أيضا أخصائيا في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات في شركة Paraclete Press. وفق ما نقلته الأناضول.

وحسبما تم رصده على حسابه ضمن فيسبوك، فإن الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن دعما لغزة، يتابع صفحة مجتمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” التي تأسست في جامعة ولاية كينت.

ويوم الأحد الساعة الواحدة من بعد الظهر، سار جندي في سلاح الجو الأميركي، يدعى آرون بوشنل، لمدة 30 ثانية نحو سفارة الاحتلال في واشنطن.

A man sets himself on fire outside Israeli embassy in DC pic.twitter.com/8tkZJ2Rkhn

— Cedar News (@cedar_news) February 25, 2024