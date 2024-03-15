تفاصيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة: 3 مراحل تنتهي بإعادة الإعمار

وطن – كشفت مصادر لقناة الجزيرة، عن أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عرضت مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على ثلاث مراحل تستمر كل منها ٤٢ يوما.

وقالت المصادر، إن اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

وعرضت حماس، مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية ٥٠ أسيرًا فلسطينيًّا، ٣٠ منهم من أصحاب المؤبدات.

كما اشترطت حماس، مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

وكشفت المصادر أن حماس اشترطت انسحاب إسرائيل من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لعودة النازحين ومرور المساعدات.

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وتضمن مقترح حماس أيضًا، البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الخميس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصوراً لاتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضافت حماس، أن الحركة ستبقى منحازة لحقوق الشعب الفلسطيني وهمومه.

تل أبيب تتسلم مقترح حماس

بالتوازي مع ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال (رسمية) عن مسؤول لم يُذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لردّ حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيراً إلى أنها قيد الدراسة.

موقف مبدئي من مكتب نتنياهو

فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مطالب حماس غير معقولة، وإنه سيقدم تحديثاً بهذا الشأن لمجلس الحرب وسيُقيَّم الجمعة.