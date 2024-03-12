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قطر: “الوضع معقد على الأرض ولم نقترب من وقف إطلاق النار في غزة”

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قطر: "الوضع معقد على الأرض ولم نقترب من وقف إطلاق النار في غزة"

وطن – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن التوصل لهدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، سيكون أمرا صعبا لافتا في الوقت ذاته أنه أيضا “لن يكون قريبا”.

وفي حديثه لـ”Becky Anderson” على شاشة “سي إن إن”، قال ماجد الأنصاري إن جهود بلاده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة “لكن الوضع على الأرض معقد”.

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الأنصاري” نفى أيضا ما تناقله البعض عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار في غزة، مضيفاً “لكننا متفائلون”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر تعمل من أجل “وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس لهدنة قصيرة تستمر بضعة أيام”.

كما ذكر “الأنصاري” في حديثه، وهي الدبلوماسي القطري الحاضر في قلب المفاوضات، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أحد أولئك الذين يملكون “مفاتيح التوصل إلى اتفاق” لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: “أحثه هو والآخرين على الجلوس إلى الطاولة الآن، لأن كل يوم يمر يشكل خطراً على حياة الرهائن وخطراً على حياة المدنيين في غزة”.

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وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ158 على التوالي وفي ثاني أيام رمضان، إلى 31112 شهيدا، و72760 جريحا.

وارتكب الاحتلال 7 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا يزال الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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