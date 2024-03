قطر: “الوضع معقد على الأرض ولم نقترب من وقف إطلاق النار في غزة”

وطن – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن التوصل لهدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، سيكون أمرا صعبا لافتا في الوقت ذاته أنه أيضا “لن يكون قريبا”.

وفي حديثه لـ”Becky Anderson” على شاشة “سي إن إن”، قال ماجد الأنصاري إن جهود بلاده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة “لكن الوضع على الأرض معقد”.

Majed Al Ansari is the Qatari diplomat at the heart of ceasefire negotiations between Israel and Hamas. He tells me despite their best efforts, the parties involved are “nowhere near a deal” for a Gaza ceasefire, despite trying to get one before Ramadan. pic.twitter.com/0IXEGMgA8U

“الأنصاري” نفى أيضا ما تناقله البعض عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار في غزة، مضيفاً “لكننا متفائلون”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر تعمل من أجل “وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس لهدنة قصيرة تستمر بضعة أيام”.

كما ذكر “الأنصاري” في حديثه، وهي الدبلوماسي القطري الحاضر في قلب المفاوضات، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أحد أولئك الذين يملكون “مفاتيح التوصل إلى اتفاق” لوقف إطلاق النار في غزة.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is one of those who has “the keys to securing a deal” for a Gaza ceasefire, says Majed Al Ansari, the Qatari diplomat at the heart of negotiations. He urges him and others to come to the table now, because “every day that goes by is a… pic.twitter.com/8OX5aa3y7M

