“ليبراسيون” الفرنسية تفجر الغضب بكاريكاتير حقير عن “رمضان غزة”

وطن – أثارت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية ردود فعل غاضبة بعد نشرها رسماً كاريكاتورياً عنصرياً وصف بالحقير، بسبب سخريته من حصار غزة وتجويعها وإبادتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر في الرسم الذي يحمل اسم رمضان في غزة امرأة وبجانبها طفل وقد تدلى لسانه.

كما تضمن يد إنسان عالق تحت الأنقاض، ورجل غاضب وقد سال لعاب فمه.

صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الحقيرة تستفز مشاعر المسلمين بكاريكاتير ساخر يتهكم من حال المسلمين في غزة غداة حلول شهر رمضان المبارك أين يقوم الكيان الصهيوني وحلفائه بتشريدهم و تجويعهم حتى الموت. pic.twitter.com/6U3QrooWhD — ميراث الشهداء (@LegacyOfMartyrs) March 11, 2024

كاريكاتير حقير من ليبراسيون

والحقير في الكاريكاتير حسب وصف الرواد وضع الرسام “فئران ينتشرون يمنة ويسرة وفي أفواههم قطع من العظم”.

وتضمن الرسم سخرية سيئة للغاية من الحصار ومن صيام شهر رمضان عبر “الرجل الغاضب الذي يسيل لعابه ويبدو وهو يطارد الفئران لالتقاط قطع العظم منهم فيما تظهر المرأة وهي تقول للرجل: “لا يمكن ذلك قبل غروب الشمس”.

كاريكاتير مُسيء للإسلام والمسلمين والغزّيين في مجلة ليبراسيون الفرنسية بعنوان:#رمضان في #غزة

وتضمن رسم الصحيفة عائلة في #قطاع_غزة تجلس بين الأنقاض بينما يركض رجل وقد سال لعابه خلف صراصير وفئران هاربة وفي أفواهها قطع من العظام فيما تقول له زوجته وبجانبها طفلها وقد تدلى لسانه:… pic.twitter.com/Sm2dLcj69s — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 12, 2024

وأعرب النشطاء عن غضبهم من الكاريكاتير المسيء، للفلسطينيين الذين ترتكب بحقهم إبادة جماعية وجرائم حرب، عبر قتلهم وتجويعهم في الوقت ذاته.

صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الحقيرة تستفز مشاعر المسلمين بكاريكاتير ساخر يتهكم من حال المسلمين في غزة غداة حلول شهر رمضان المبارك أين يقوم الكيان الصهيوني وحلفائه بتشريدهم و تجويعهم حتى الموت. pic.twitter.com/6U3QrooWhD — ميراث الشهداء (@LegacyOfMartyrs) March 11, 2024

وكتب حساب باسم “ميراث الشهداء”: “صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الحقيرة تستفز مشاعر المسلمين بكاريكاتير ساخر يتهكم من حال المسلمين في غزة غداة حلول شهر رمضان المبارك أين يقوم الكيان الصهيوني وحلفائه بتشريدهم و تجويعهم حتى الموت”.

سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات ولا كثرة الكلام.

بلا اخلاق

بلا إنسانية

بلا ذوق

بلا ضمير#غزه_تقاوم_وستنتصر https://t.co/s7C06k131J — Dr. Dalia Ghanem د.دالية غانم (@DaliaZinaGhanem) March 11, 2024

وعلقت داليا غانم: “سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات ولا كثرة الكلام. بلا اخلاق بلا إنسانية بلا ذوق بلا ضمير”.

وذكر أحمد دعدوش عن الكاريكاتير أن التاريخ سيسجل هذا الموقف الحقير للمجلة الفرنسية.

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صهاينة باريس يحتمون بالشرطة!

وكان الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة قد تحدث عن عربدة صهيونية في قلب باريس.

وأوضح الزعاترة في تغريدة له على منصة إكس أن المناسبة هو خروج “مسيرة نظمتها حركة نسوية بمناسبة يوم المرأة العالمي تأييدا لفلسطين وضد الإبادة في قطاع غزة”.

عربدة صهيونية في قلب “باريس”! المناسبة: مسيرة نظمتها حركة نسوية بمناسبة يوم المرأة العالمي تأييدا لفلسطين وضد الإبادة في قطاع غزة. رجال ملثمون يحملون العصي وعبوات الغاز يعتدون على المسيرة. صحيفة “ليبراسيون” قالت إن المعتدين ينتمون لمجموعة تطلق على نفسها تسمية “سنعيش”، تقول… pic.twitter.com/DUFBxgRSZu — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 10, 2024

وأكد أن “رجالاً ملثمين يحملون العصي وعبوات الغاز قاموا بالاعتداء على المسيرة واللافت هو احتماؤهم بالشرطة بعد اعتدائهم على المسيرة!!”.

وتابع معلقا:”لو حدث عُشر ذلك في مشهد معاكس، لخرج ماكرون ووزير داخليته، وآخرون يندّون باتساع “موجة اللاسامية” مع تهديد واعتقالات! عصابة فرنسا تدوس “علمانيتها” حين يتعلّق الأمر باليهود، ويصيبها السُّعار حين يتعلق بالمسلمين.”