بسبب رسومات غزة.. نقابة الصحفيين الأردنية تجمد عضوية عماد حجاج

وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية، الخميس، بتجميد عضوية رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج لسنتين في نقابة الصحفيين الأردنية.

وبحسب ما تم تداوله ورصدته (وطن) فإن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين قد صادق على قرار المجلس التأديبي، بمنع عضو الهيئة العامة في النقابة رسام الكاريكاتير عماد حجاج من ممارسة المهنة لمدة سنتين.

وجاء ذلك على خلفية نشره رسوما في وسائل إعلام تساوي بين الاحتلال والمقاومة، وفق ما جاء في قرار المجلس التأديبي. وهي الرسومات التي استفزت الكثيرين وأثارت شكاوى ضده.

رسام الكارتير الأردني عماد حجاج والي انا من متابعينه ومحبين رسوماته، بيرسم لوحات لجمهوره العربي مناصرة لغزة، ولوحات أخرى مضللة لحقيقة الأحداث تماماً وفيها مساواة بين المقاومة وإجرام الاحتلال بنفس الكفة ويضعها في المواقع الغربية، أيام كاشفة @EmadHajjaj pic.twitter.com/RVWK8vCUQc — Saja Eleyan (@sajaeleyan) November 28, 2023

وبحسب ما ذكره مصدر مطلع لصحيفة “عمون“، فإن قرار اللجنة تم المصادقة عليه من قبل مجلس النقابة، بعدما قدمت عدة شكاوى للنقابة عن الرسام عماد حجاج.

وشدد المصدر ذاته على أن مجلس النقابة لم يتدخل في سير عمل اللجنة، ولم يطلع عن أجندة أعمالها، إلا بعد اتخاذ القرار.

بالكاريكاتير بتقدر تكون د.علاء اللقطة او عماد حجاج pic.twitter.com/Qt9KLPi1NF — معلش🔻 (@doaa_alsafar) December 19, 2023

عماد حجاج يشرح موقفه ويبرر

وكان حجاج قد نشر في نوفبمر الماضي بيانا كشف فيه موقفه ورد على الهجوم والشكاوى ضده.

وقال في البيان الذي نشره على حسابه بإكس ورصدته (وطن) آنذاك:”متابعي الاعزاء ، نعم انا اجتهد وقد اصيب وقد أخطئ ، من لم تعجبه رسمة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل المترجمة او رسمة مقارنة اسرائيل بالجماعات الجهادية المنشورة سابقا، او رسمة الاحتلال الاسرائيلي على شكل ملثم ارهابي فلا يحكمن علي من رسم واحد او اثنين.”

متابعي الاعزاء ، نعم انا اجتهد وقد اصيب وقد أخطئ ، من لم تعجبه رسمة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل المترجمة او رسمة مقارنة اسرائيل بالجماعات الجهادية المنشورة سابقا او رسمة الاحتلال الاسرائيلي على شكل ملثم ارهابي فلا يحكمن علي من رسم واحد او اثنين وإنما من سياق كامل وتاريخ معروف… — Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) November 28, 2023

وتابع داعيا متابعيه للحكم عليه في سياق عام وليس من رسمة واحدة أو اثنين:”وإنما من سياق كامل وتاريخ معروف من الرسومات المنحازة للمقاومة الفلسطينية والمعادية للاحتلال.”

واستطرد عماد حجاج:”بلا ادنى شك ، هي اوقات عصيبة نحاول فيها ايصال صوت غزة واهلها لكل العالم وبكل اللغات وبكل الخطوط والالوان واجتهد واتفنن في ذلك نعم والشطط والخطأ وارد اعترف.”

ووجه دعوة لمتابعي أعماله:”ولكل من يشاهد اعمالي في الاعلام والمواقع الغربية دعوة ان يطالع اعمالي كاملة فيها ليعرف اين اقف ، دون اجتراء واجتزاء وتخوين وافتراء ، اذا لم تعجبكم رسوماتي تلك سامحوني واعدكم بمزيد الابداع في خدمة كل قضايا الامة كما عهدتموني.”