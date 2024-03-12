طبيب بريطاني غالب آلامه من مرض السرطان وذهب إلى غزة لمساعدة أهلها (فيديو)

وطن – تغلب طبيب بريطاني مصاب بالسرطان على آلامه ووصل إلى قطاع غزة لإنقاذ المصابين رغم معارضة أسرته.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور “هادي بدران” من العاصمة البريطانية لندن ـ وهو فلسطيني الأصل ـ يعمل طبيب تخدير وإنعاش في مشافي بريطانيا، وروى أنه عرف بالصدفة أن غزة بحاجة لطبيب تخدير مع مؤسسة “رحمة”.

وأضاف أنه في اللحظة التي سمع بهذا الأمر توسل إليهم أن يرسلوه إلى غزة رغم أنه يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة ويأخذ جرعات كيماوي من نوع –جيناتيك-

طبيب بريطاني مصاب بالسرطان يصل غزة لإنقاذ المصابين رغم معارضة أسرته pic.twitter.com/WPuOTKC4WS — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 12, 2024

وكشف أن زوجته عارضت الفكرة بشدة حتى أنها طلبت الطلاق إذا ذهب.

“دمنا ليس أغلى من دمهم”

وحول سبب تغيير رأيها مع أهلها روى الطبيب بدران أنه روى لها عن قصة العسكري البريطاني الذي حرق نفسه احتجاجاً على ما يجري من جرائم في غزة على يد جيش الاحتلال، رغم أنه لا يمت للعرب أو المسلمين بصلة أو بدين أو عاش بيننهم، ولجأ لحرق نفسه من جراء المشاهد التي رآها على الشاشات.

وعندما قالت له زوجته –أي بدران- إن لديك أولاد وإن مت فماذا يجري لهم رد عليها “لو كل إنسان لديه أولاد فكر بهذا المنطق فلن يذهب أحد إلى فلسطين لمساعدة الجرحى والمصابين” وقال لها “دمنا ليس أغلى من دمهم”.

اقرأ أيضا:

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست“يخشى كثير من الأطباء من البقاء في القطاع الطبي وأزماته الحادة في غزة، حيث يقف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة -وفقا للأمم المتحدة–

وتنتشر بينهم الأمراض المعدية، ويحذر المحللون وعمال الإغاثة من أن الجوع والمرض يمكن أن يقتلا عددا أكبر من الناس مقارنة بالأسلحة الإسرائيلية.