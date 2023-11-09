طبيبة فلسطينية تُواسي أمهات الشهداء داخل المشفى جراء قصف الاحتلال لمنازلهم في غزة (فيديو)

وطن- لا يقتصر الطبيب على مداواة الجرحى وعلاجهم فحسب، بل يصل الأمر إلى تبادله مشاعر العاطفة والإنسانية مع الناس، كحال الطبيبة الفلسطينية سارة التي تخدم داخل أحد المشافي بغزة وهي تواسي أحد أمهات الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم ال34.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطبيبة الفلسطينية التي تدعى سارة وهي على رأس عملها داخل أحد المشافي بغزة، تقوم بمواساة أحد أمهات الشهداء الذين ارتقوا خلال قصف الاحتلال لمنزلها في قطاع غزة.

طبيبة فلسطينية تواسي أحد أمهات الشهداء في غزة

الطبيبة الفلسطينية سارة كحال كثير من الطواقم الطبية العاملة في المشافي والميدان خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، يشاركون المآسي والأحزان مع الناس، ناهيك عن استقبال العديد منهم أفراد عائلاتهم شهداء داخل المشافي التي يعملون بها جراء قصف الاحتلال لمنازلهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

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ولعل من أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، مجزرة مخيم جباليا والبريج والمغازي والشاطئ ومشفى المعمداني وسط مدينة غزة القديمة وغيرها.

ووفق تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى كتابة هذا الخبر، أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة 70% ويزيد، وأصيب أكثر من 24 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال عالقون شهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال حتى هذه اللحظة.