“رقص مثير” .. نانسي عجرم تستقبل رمضان في السعودية بـِ”الهزّ”! (فيديو)

وطن – في الوقت الذي يستقبل فيه المسلمون حول العالم شهر رمضان المبارك، بالعبادة والطاعات، استقبلت السعودية الشهر الكريم بحفل راقص للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأمر الذي أثار ضجةً كبيرة بين المغردين .

وأحيت نانسي عجرم، مساء الجمعة 8 مارس، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات جائزة السعودية الكبرى – فورمولا 1، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها.

وتداول نشطاء على منصة (إكس)، مقطع فيديو، يظهر وصلة رقص مثيرة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمام الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، إذ بدت وهي تتمايل بطريقة جريئة .

نانسي عجرم من حفل الفورملا 🔥!

pic.twitter.com/xwa6wNs95j — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 9, 2024

وابدى مغرّدون غضبهم من مشهد رقص نانسي عجرم في السعودية، في ظلّ أجواء شهر رمضان، وقال أحدهم معلقاً: “فريق يستقبل نانسي عجرم بإقامة حفلات الرقص والغناء وفريق يستقبل رمضان بالتوبة وطلب الغفران. لا تقل لي هناك حاكم عربي يؤمن بالاسلام”.

كما غرّد آخر: “بالتزامن مع استقبال شهر رمضان ليلة امس في السعودية على وقع احتفال صاخب بمشاركة المغنية نانسي عجرم. لا يليق بهذه المناسبة العظيمة وعلى وقع المنكرات في الاحتفال اصدرت سلطات آل سعود ولتكمل الحرب على المسلمين سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى نزع الروحانية من شهر رمضان في أرض الحرمين”.

وقارن آخرون بين ما يحدث في السعودية وحفل نانسي عجرم، وما يحدث في غزة التي تستقبل شهر رمضان على وقع القصف والمجازر المستمرة منذ خمسة أشهر، والتي راح ضحيتها حوالي 100 ألف شهيد وجريح .

وفي هذا قالت مغردة: “سيشهد التاريخ أن إستقبال شهر رمضان في بلاد الحرمين كان بالغناء والرقص بإستضافة نانسي عجرم، بينما غزة رغم كل الألم والجوع تستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور”.