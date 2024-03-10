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الحاخام الأكبر في إسرائيل يثير عاصفة بعد تهديدات غير مسبوقة لحكومة نتنياهو

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الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف

وطن – على وقع أزمة تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، أدلى الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف، بتصريحات نادرة يتضمن تهديدًا صريحًا للحكومة، بما يكشف عن حجم الأزمة.

جاء ذلك خلال إلقائه درسه الأسبوعي، حيث تناول الجدل الدائر حول فرض خدمة التجنيد الإجبارية على المتدينين، بعد أن كانوا معفين منها منذ قيام دولة الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الحاخام قوله: “المتدينون لا يمكن أخذهم للتجنيد تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت.. إذا أُجبروا على الذهاب إلى الجيش فسنسافر جميعاً إلى الخارج”.

وأضاف: “كل هؤلاء العلمانيين لا يفهمون أنه بدون المدارس الدينية لم يكن الجيش لينجح، فالجنود لم ينجحوا إلا بفضل أهل التوراة”.

أثارت هذه التصريحات ردود أفعال واسعة، حيث قال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إنّ على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت الذي وصفه بالعصيب، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون).

وأضاف أن كلمات كبير حاخامات السفارديم “تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي”، وفق تعبيره.

في حين اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فقال: “نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده”.

عاصفة تجنيد الحريديم

وتُثار أزمة عاصفة في إسرائيل، بسبب مسألة تجنيد اليهود المتدينين أو “الحريديم” إلى الواجهة مجدداً في إسرائيل، وباتت تهدد بقاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت حكومة نتنياهو قد مرَّرت قراراً في يونيو/حزيران 2023، يأمر جيش الاحتلال بعدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية لتسعة أشهر، حتى تقوم بصياغة قانون جديد.

وقال موقع “واينت” الإخباري، إن الأمر المؤقت الصادر عن الحكومة ينتهي في 31 مارس/آذار، وإذا لم يتم طرح قانون ينظم القضية في الكنيست بحلول ذلك الوقت، فسيتعين على الجيش تجنيد الحريديم في وقت مبكر من الأول من أبريل/نيسان.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت في التماسات دعت الى إلزام الحكومة بتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش.

وفي عام 2017 اعتبرت المحكمة إن الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الحريدية “تمييزية وغير قانونية”.

ومشاركة “الحريدم” بالجيش من أكثر المواضيع حساسية وإثارة للتوتر بإسرائيل، إذ يعارض العلمانيون إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد.

ومؤخرا كشف الجيش عن خطط لإضافة وقت إلى شروط الخدمة الإلزامية للمجندين وتأخير تقاعد بعض جنود الاحتياط مع زيادة عدد أيام الخدمة الإلزامية التي سيكون عليهم القيام بها سنويا، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا واسعا وصل صداه إلى الشارع.

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