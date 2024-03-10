اتهامات سودانية للإمارات بتغذية جرائم قتل ونهب وإحراق للأطفال وبيع للنساء

وطن – في الوقت الذي جدّد فيه الهجوم على دولة الإمارات، أعلن الجيش السوداني، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع.

وقال مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، إن الهدنة ممكنة فقط حال انسحبت قوات الدعم السريع من المدن التي احتلتها في درافور وخرجت من العاصمة الخرطوم.

https://t.co/QXA0eHrHmf مساعد قائد الجيش يعلن رفض الهدنة ويهاجم قادة الامارات بعنف كسلا 9 مارس 2024- أعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق #ياسر_العطا رسمياً رفض وقف العدائيات مع #قوات_الدعم_السريع، وشن هجوما ضاريا على #الامارات_العربية_المتحدة واصفا قادتها بـ “أمراء… — NabeilShakoor (@NabeilShakoor) March 10, 2024

وشدد خلال مخاطبته تخريج دفعة من قوات حركة العدل والمساواة بولاية كسلا، على عدم الجلوس على طاولة تفاوض ما لم تطبق شروط الهدنة.

وأوضح أنه للجلوس للتفاوض، يتم تحديد ثلاثة معسكرات في العاصمة وثلاثة في دارفور ينسحب إليها الدعم السريع ويسلم الآليات العسكرية والأسلحة والعربات.

وطالب العطا، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي جرى تحريرها من الدعم السريع.

هجوم جديد على الإمارات

في الوقت نفسه، جدّد العطا اتهاماته لدولة الإمارات بأنها تستخدم قوات الدعم السريع لتنفيذ أهدافها في السودان.

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وقال العطا إن انتهاكات الدعم السريع من قتل ونهب وتمثيل بالجثث وإحراق الأطفال وبيع النساء والبنات في أسواق غرب إفريقيا جميعها تتم بدعم مباشر من “دولة الشر أمراء الخراب في ابوظبي أولاد زايد”، كما سماها.

وأشار إلى أن كل تلك الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الإفريقية والأممية والإسلامية والتي استشرت فيها أساليب الرشوة والفساد من الفاسدين في أبوظبي.

ماذا تريد الإمارات من السودان؟

وأكّد العطا أن السبب الرئيس لاندلاع الحرب هو تدمير مشروع إمارة أبوظبي في السودان التي قال إنها تريد السيطرة على الموانئ والأراضي الزراعية والموارد المعدنية في البلاد بواسطة هؤلاء “الجنجويد الأوباش القتلة”.

وقال المسؤول العسكري إن السبب الفرعي الآخر للحرب كان إيجاد جيش موازٍ، يعمل على ابتلاع مؤسسات الدولة والسيطرة على كل شيء بالبندقية ليكون الحاكم الفعلي للسودان هو “محمد بن زايد”- وفق تعبيره.