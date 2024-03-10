الرئيسية » الهدهد » اتهامات سودانية للإمارات بتغذية جرائم قتل ونهب وإحراق للأطفال وبيع للنساء

اتهامات سودانية للإمارات بتغذية جرائم قتل ونهب وإحراق للأطفال وبيع للنساء

بقلم
السودان

وطن – في الوقت الذي جدّد فيه الهجوم على دولة الإمارات، أعلن الجيش السوداني، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع.

وقال مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، إن الهدنة ممكنة فقط حال انسحبت قوات الدعم السريع من المدن التي احتلتها في درافور وخرجت من العاصمة الخرطوم.

وشدد خلال مخاطبته تخريج دفعة من قوات حركة العدل والمساواة بولاية كسلا، على عدم الجلوس على طاولة تفاوض ما لم تطبق شروط الهدنة.

وأوضح أنه للجلوس للتفاوض، يتم تحديد ثلاثة معسكرات في العاصمة وثلاثة في دارفور ينسحب إليها الدعم السريع ويسلم الآليات العسكرية والأسلحة والعربات.

وطالب العطا، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي جرى تحريرها من الدعم السريع.

هجوم جديد على الإمارات

في الوقت نفسه، جدّد العطا اتهاماته لدولة الإمارات بأنها تستخدم قوات الدعم السريع لتنفيذ أهدافها في السودان.

  • اقرأ أيضا:
بعد كشفه مخطط الإمارات.. إحباط محاولة لاغتيال الفريق ياسر العطا بالسودان

وقال العطا إن انتهاكات الدعم السريع من قتل ونهب وتمثيل بالجثث وإحراق الأطفال وبيع النساء والبنات في أسواق غرب إفريقيا جميعها تتم بدعم مباشر من “دولة الشر أمراء الخراب في ابوظبي أولاد زايد”، كما سماها.

وأشار إلى أن كل تلك الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الإفريقية والأممية والإسلامية والتي استشرت فيها أساليب الرشوة والفساد من الفاسدين في أبوظبي.

ماذا تريد الإمارات من السودان؟

وأكّد العطا أن السبب الرئيس لاندلاع الحرب هو تدمير مشروع إمارة أبوظبي في السودان التي قال إنها تريد السيطرة على الموانئ والأراضي الزراعية والموارد المعدنية في البلاد بواسطة هؤلاء “الجنجويد الأوباش القتلة”.

وقال المسؤول العسكري إن السبب الفرعي الآخر للحرب كان إيجاد جيش موازٍ، يعمل على ابتلاع مؤسسات الدولة والسيطرة على كل شيء بالبندقية ليكون الحاكم الفعلي للسودان هو “محمد بن زايد”- وفق تعبيره.

قد يعجبك أيضاً

الأخصائية السعودية نورة العنزي: "أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال"

أخصائية سعودية: “أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال”

وقف بشجاعة ضد غطرسة جمال عبدالناصر وتطبيع السادات.. معلومات عن الشيخ الراحل أحمد المحلاوي

وقف بشجاعة ضد غطرسة جمال عبدالناصر وتطبيع السادات.. معلومات عن الشيخ الراحل أحمد المحلاوي

دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

السودان

اتهامات سودانية للإمارات بتغذية جرائم قتل ونهب وإحراق للأطفال وبيع للنساء

رجل دين إيراني يهتك عرض سيدة بتصويرها دون علمها

فعل فعلته ولاذ بالفرار.. رجل دين إيراني يهتك عرض امرأة داخل عيادة نسائية (فيديو)

زوج يقتل زوجته بعد اكتشاف خيانته لها

هكذا قتل زوج زوجته بعد خيانتها له .. قال لها “ستقابلين المسيح” ثمّ أطلق النار! (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior