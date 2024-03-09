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إحصائية رسمية تكشف حجم الخسائر المباشرة التي خلفها العدوان على غزة

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إحصائية رسمية تكشف حجم الخسائر المباشرة التي خلفها العدوان على غزة

وطن – في إحصائية صادمة كشف مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة أن الخسائر المباشرة للعدوان الهمجي على القطاع المحاصر حتى اللحظة تجاوزت 30 مليار دولار، وأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

بيان المكتب بين أن 90% من سكان القطاع أصبحوا نازحين، وأن الاحتلال ارتكب 2721 مجزرة خلال 155 يوما الماضية من العدوان على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وفقدان 30 ألفا 960 شخصا، بينهم 13 ألفا و500 طفل، و9 آلاف من النساء.

في غزة لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه

كما أشار مكتب الإعلام الحكومي إلى استشهاد 364 من الفرق الطبية و48 من الدفاع المدني و133 من الصحفيين، وفي حين استشهد 23 طفلا بسبب المجاعة، وصل عدد المصابين إلى 72 ألفا و524.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إن الحرب في قطاع غزة حطمت “كل معاني الإنسانية المشتركة”، وحذرت من أن الأوضاع في القطاع في حالة تدهور مستمر حيث لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه.

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وأضافت أنه في ضوء هذه الحرب الوحشية أطلقت اللجنة 3 نداءات عاجلة في مقدمتها وقف الأعمال العدائية بهدف إتاحة وصول المساعدات إلى المحتاجين لها، وكذلك معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح للجنة الدولية بزيارتهم ومنحهم حق التواصل مع عائلاتهم.

ويشار إلى أنه في اليوم الـ155 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس والمحافظة الوسطى، في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى للمقاومة عن تنفيذ هجمات عدة على جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.

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