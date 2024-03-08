تحقيق يفتش في استهداف السفينة ترو كونفيدنس.. ثغرة مكنت الحوثيين من الضربة

وطن – نشرت منصة إيكاد تقرير عن السفينة “ترو كونفيدنس” التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة “ترو كونفيدنس” لهجوم من قِبل الحوثيين جنوب عدن، أدى إلى احتراقها مع سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر ملاحي، قوله إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع التي ترفع علم بربادوس فُقدوا (قبل الإعلان لاحقا عن مقتلهم) وأُصيب أربعة آخرون بحروق بالغة قبالة سواحل اليمن.

وذكرت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بُعد 54 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وقالت الهيئة إن السفن القريبة أبلغت عن دوي انفجار قوي ورؤية عمود كبير من الدخان، وإنها أُخليت، وتقوم قوات التحالف الغربي بتقديم الدعم للسفينة والطاقم.

🔻وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" ذكرت أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بُعد 54 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة عدن الساحلية اليمنية الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش صباحًا. 🔻وقالت الهيئة إن السفن القريبة أبلغت عن دوي انفجار قوي ورؤية عمود كبير من الدخان، وإنها أُخليت، وتقوم… pic.twitter.com/CdwinjNK3G — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 7, 2024

كيف تحركت السفينة؟

وبمتابعة مسار السفينة، تبين أنها خرجت من ميناء ليانيونقانغ الصيني في 13 فبراير.

كما تبين أنها قد حددت وجهتها الظاهرية حين الخروج من الصين نحو سنغافورة بتاريخ 12 فبراير.

لكن في الواقع لم ترسُ في موانئ سنغافورة، وإنما طفت في المياه المقابلة للسواحل السنغافورية، وفي 21 فبراير غيرت وجهتها إلى جدة.

🔻بمتابعة مسار السفينة، وجدنا أنها خرجت من ميناء ليانيونقانغ الصيني في 13 فبراير. 🔻كما وجدنا أنها قد حددت وجهتها الظاهرية حين الخروج من الصين نحو سنغافورة بتاريخ 12 فبراير، لكن في الواقع لم ترسُ في موانئ سنغافورة، وإنما طفت في المياه المقابلة للسواحل السنغافورية، وفي 21 فبراير… pic.twitter.com/faf7Bk7ZRL — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 7, 2024

تضارب في ملكية السفينة

قال مالك السفينة ومشغلها لـ”رويترز”، إن سفينة الشحن مملوكة لليونان، فيما قال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، إن السفينة التي تعرضت للهجوم قبالة ساحل عدن مملوكة لشركة في ليبيريا.

وطرح التحقيق، سؤالا عن سبب استهداف السفينة، طالما أنها لا تتبع أمريكا وليست متجهة لإسرائيل.

وبحث فريق إيكاد في مواقع الملاحة عن السفينة “ترو كونفيدنس” التي تحمل علم باربادوس.

وأظهر موقع “مارين ترافيك” أن السفينة مملوكة لشركة “OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP” وهي شركة أمريكية، وأن المدير التجاري (المسؤول عن عمليات التشغيل) هو شركة “FML SHIP MANAGEMENET” ومقرها في هونغ كونغ.

🔻فريق إيكاد بحث في مواقع الملاحة عن السفينة "TRUE CONFIDENCE" التي تحمل علم باربادوس. 🔻وأظهر موقع "مارين ترافيك" أن السفينة مملوكة لشركة "OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP" وهي شركة أمريكية. 🔻وأن المدير التجاري (المسؤول عن عمليات التشغيل) هو شركة "FML SHIP MANAGEMENET" ومقرها في… pic.twitter.com/x56jt0g6Bx — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 7, 2024

وقالت المنصة: “حاولنا التأكد أكثر وبحثنا في موقع Equasis المتخصص في المعلومات الملاحية للشركات والسفن، ووجدنا أن ملكية السفينة تتبع شركة باسم السفينة نفسها “TRUE CONFIDENCE SHIPPING SA”، وموقعها ليبيريا”.

🔻حاولنا التأكد أكثر وبحثنا في موقع "Equasis" المتخصص في المعلومات الملاحية للشركات والسفن، ووجدنا أن ملكية السفينة تتبع شركة باسم السفينة نفسها "TRUE CONFIDENCE SHIPPING SA"، وموقعها ليبيريا. pic.twitter.com/abuEhmY6hh — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 7, 2024

واتضح أن ملكية السفينة هذه لم تُسجل إلا في 23 فبراير الماضي، وتعود ملكيتها السابقة إلى شركة “OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP” الأمريكية التي ظهرت في بيانات موقع “مارين ترافيك”، الذي ربما لم تُحدَّث معلوماته حتى الآن، وهو ما يبدو السبب في معرفة الحوثيين لعلاقة السفينة بالولايات المتحدة ومن ثم استهدافها.

كما أظهر موقع “Equasis” أن المدير التجاري للسفينة هو شركة “Third january maritime” الواقعة في اليونان.

🔻لكن ما لاحظناه أن ملكيتها هذه لم تُسجل إلا في 23 فبراير 2024. 🔻وتعود ملكيتها السابقة إلى شركة “OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP” الأمريكية التي ظهرت في بيانات موقع “مارين ترافيك”، الذي ربما لم تُحدَّث معلوماته حتى الآن. 🔻وأظهر أيضًا موقع “Equasis” أن المدير التجاري للسفينة هو… pic.twitter.com/hRiK0vNH2K — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 7, 2024

وختم التحقيق بالقول: “هذا يعني أن الشركة مملوكة لليبيريا كما قال المسؤول الأمريكي للجزيرة، لكن تاريخ ملكية السفينة أظهر لنا أن الملكية الأمريكية لم تتغير إلا قبل بضعة أيام، وتحديدًا قبل ذهابها تجاه البحر الأحمر، وهو ما جعلنا نرجح أن تغير الملكية الحديث قد تم لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.

اقرأ أيضا:

إنقاذ 21 بحارا

وكانت البحرية الهندية قد أعلنت إنقاذ 21 فردا من طاقم السفينة “ترو كونفيدنس”، التي هاجمها الحوثيون قرب عدن، مما أدى إلى مقتل 3 من ملاحيها.

وقالت البحرية الهندية عبر منصة “إكس”، إنه “تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيّرة في 06 مارس، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة.

وأضافت البحرية أنها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.