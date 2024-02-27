شاهد ما فعله صاروخ حوثي بسفينة بريطانية ضخمة في البحر الأحمر

وطن – وثق مقطع فيديو متداول ما فعله صاروخ حوثي بسفينة “روبي مار” البريطانية في البحر الأحمر، مما جعلها تتهاوى وباتت مهددة بالغرق.

وجاء ذلك إثر هجوم صاروخي لجماعة الحوثي على السفينة المذكورة في 18 فبراير الحالي، ما جلعها مهددة بالغرق خلال 48 ساعة.

وأظهرت صور جوية السفينة البريطانية وقد نزل جزئها الخلفي في البحر وشوهد على جانبها الأيمن اسم “روبي مار” باللاتينية.

صور جوية للسفينة البريطانية “روبي مار” المهددة بالغرق في مياه البحر الأحمر بعد إصابتها بصاروخ من جماعة الحــوثـ ـي قبل أيام.#الجزيرة_مباشر | #اليمن pic.twitter.com/Cx7objt8Mw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2024

وقالت وكالتا “أمبري” و”يوكاي أم تي أو” للأمن البحري إن السفينة كانت تقل نحو 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلاًـ وغرقها قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة البيئية.

وبحسب فريق حكومي يمني عاين السفينة فإنها بدأت بالغرق فعلاً بعد تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخلها، والزيوت بدأت تطفوا إلى السطح، ودعا الفريق إلى تضافر الجهود الحكومية والأممية لإنقاذ عاجل للسفينة.

السفينة البريطانية تغرق ببطئ

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قد أشارت إلى أن سفينة مسجلة في بريطانيا تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، تعرضت لأضرار لكنها لم تغرق.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، يوم الاثنين، إن مقاتليها أغرقوا السفينة “روبي مار”. وكان من الممكن أن يكون هذا الحادث الأكثر أهمية منذ بدء الهجمات على السفن الأجنبية من قبل الجماعة، في نوفمبر.

وتعرضت السفن في البحر الأحمر لهجمات منتظمة في الأشهر الأخيرة.

ويظهر تحليل بي بي سي أن الهجمات استمرت على الرغم من شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على الحوثيين في اليمن.

وقالت الشركة المشغلة للسفينة، بلو فليت جروب، إن صاروخا أصاب جانب السفينة بالقرب من غرفة المحرك وكانت على وشك الإمالة.

وأصاب صاروخ ثان سطح السفينة. وترك الطاقم السفينة ونقلوا إلى جيبوتي المجاورة. وفي ذلك المساء، ادعى متحدث باسم الحوثيين أن السفينة غرقت.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم هدفها إظهار الدعم للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودفعت الهجمات العديد من شركات الشحن إلى التوقف عن استخدام الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر، والذي يمثل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.