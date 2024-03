أكاديمية مسلمة تكسب دعوى قضائية ضد نائبة في مجلس اللوردات البريطاني

وطن – ربحت الأكاديمية المسلمة في جامعة أكسفورد دعوى قضائية تقدمت بها ضد عضو من حزب المحافظين في مجلس اللوردات البريطاني بعد أن تم اتهامها بمعاداة السامية بعد استخدام رمز “أخطبوط أزرق” في برنامج “يونيفرستي تشالنج” ولارتدائها سترة تشير إلى ألوان العلم الفلسطيني.

وقامت الطالبة مليكا غورغنة بتقديم دعوى قضائية ضد جاكلين فوستر، التي اتهمتها بإظهار رموز معادية للسامية في البرنامج الذي تم تصويره في مارس 2023 مما أدى لتلقيها تهديدات على منصة إكس ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحصلت غورغنة على تعويض مالي كبير واعتذار من فوستر فيما قال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له أن جودي فوستر بعد أن نشرت تغريدته المحرضة بدأ المتصيدون الرقميون اليمينيون حملة مضايقات مستهدفة ضد طالبة أكسفورد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتُهمت الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ بالمثل بمعاداة السامية بعد أن شاركت صورة تضامنية مع غزة، والتي ظهرت فيها لعبة أخطبوط.

ولفت التقرير إلى أن فوستر قامت لاحقاً بحذف تغريداتها واعتذرت لغورغنة، وفي منشور جديد على موقع X يوم الأربعاء، كررت فوستر اعتذارها وقالت إنها دفعت “تعويضات وتكاليف كبيرة” للطالبة المسلمة.

وقالت فوستر:”لا ينبغي لأحد أن يشعر بما شعرت به أو يمر بما مررت به. الكلمات لها عواقب” مضيفة: “لقد زعمت خطأً أن السيدة غورغنة اختارت أحد أكثر الرموز المعادية للسامية إثارة للاشمئزاز، وهو الأخطبوط الأزرق، ليكون تميمة فريقها، وهو الأمر الذي حملتها المسؤولية عنه”.

"Following my public apology on X on 30 November 2023 and my private apology by personal letter on 1 December 2023, I wish to apologise to Ms Gorgianeh for my part in posts made about her on X on the 20 November 2023 following the airing of @BBC's University Challenge programme.…

