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تصريح غامض من المدرب كلوب يُشعل أزمة بين صلاح والمنتخب المصري (فيديو)

بقلم
عودة محمد صلاح

وطن- أشعل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أزمة بين محمد صلاح هداف الريدز المنتخب المصري، بتصريح غامض بشأن تواجد اللاعب في معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي القادم.

وقال مدرب ليفربول كلوب، في تصريح صحفي سابق، بشأن انضمام محمد صلاح إلى معسكر تدريب المنتخب المصري، ” إن قرار انضمام اللاعب صلاح لمعسكر بلاده خلال فترة التوقف الدولي لهذا الشهر لا يعود إليه”.

تصريح كلوب عن محمد صلاح

وأضاف كلوب، ” القرار سيتخذه قسم آخر في نادي ليفربول، وسنرى المدة التي يمكنه لعبها الآن، الأمر ليس في يدي ولسنا منخرطين”.

وعن عودة صلاح لصفوف فريق ليفربول، قال المدرب كلوب: ” نعم سافر محمد صلاح معنا، لقد تدرب لمدة يومين وهو مليء بالطاقة”.

كما وختم، ” صلاح يبدو سعيداً ولديه طاقة بعد عودته من الإصابة، نريد أن نكون حذرين، لكنها فترة مكثفة للغاية من الموسم ونريد الاستفادة منه، إنها أخبار جيدة”.

محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
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وشارك المصري الدولي محمد صلاح كبديل في مباراة ليفربول أمام سبارتا براغ في منافسات ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي 2023-2024، التي انتهت بفوز الريدز بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

عودة محمد صلاح إلى ليفربول

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي صورا للمصري الدولي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، معلقاً عليها: ” العودة التي ينتظرها الجميع”.

كما وطالب نادي ليفربول في خطاب وجهه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بإعفاء محمد صلاح هداف نادي الريدز من معسكر تدريب منتخب الفراعنة القادم بداعي الإصابة.

يشار إلى أن منتخب مصر يستعد لعدة مباريات ودية قادمة تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، أمام نيوزيلاندا وكرواتيا الشهر الجاري.

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