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مأساة الطفلة هند تتكرر.. ابنة عمها “حلا” محاصرة تحت الأنقاض واستغاثة مؤثرة (تسجيل صوتي)

بقلم
حلا حمادة

وطن – تتكرر مأساة الطفلة الشهيدة هند حمادة التي كانت قد حاصرتها قوات الاحتلال في سيارة وقتلها بعد استشهاد عدد من أفراد عائلتها، لكن هذه المرة مع ابنة عملها وهي الطفلة حلا.

وأطلقت الطفلة الفلسطينية حلا حمادة، ابنة عم هند حمادة، نداء استغاثة لإنقاذها من تحت الأنقاض عقب استهداف منزلها في خانيونس جنوبي قطاع غزة واستشهاد جميع أفراد عائلتها.

وتقع الطفلة في منطقة تحاصرها دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس.

وانتشر تسجيل صوتي متداول للطفلة الفلسطينية، البالغة من العمر 14 عاما، يوثّق مناشدات حلا من أجل انتشالها من تحت الأنقاض، وذلك خلال حديثها مع عمها.

وخلال مكالمتها الهاتفية مع عمها، قالت حلا إن أهلها استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، وإنها أصيبت في ساقها بعد سقوط أحد الأعمدة الخرسانية عليها، بينما استشهد والداها حازم ورجاء، وإخوتها الـ3 (بسنت، وزينب، وفؤاد) وهي الآن محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت حلا عمها بالقدوم إليها من أجل إنقاذها قبل حلول الظلام؛ لخوفها من العتمة، وقالت: “عطشانة أمانة استعجلوا”.

وقال عم الطفلة، إن الاتصال الهاتفي انقطع مع ابنة أخيه في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين.

فيما ناشد جد الطفلة حلا حمادة وهو يبكي، الإسراع لإنقاذها من تحت الأنقاض عقب استشهاد أفراد عائلتها الخمسة، بما في ذلك والداها، طالبا نجدتها بالماء على الأقل “لأنها عطشانة”.

استشهاد الطفلة هند

يُشار إلى أن الطفلة هند استُشهدت الشهر الماضي بعد 12 يوما من حصارها في مدينة غزة، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذها نتيجة تعرضها للقصف الإسرائيلي واستشهاد اثنين من المسعفين خلال عملية الإنقاذ.

الطفلة هند
الطفلة هند حمادة التي استشهدت بعد 12 يوما من حصارها في مدينة غزة

وهزت قضية انقطاع الاتصال بهند وهي عالقة في مركبة محاصرة من قبل قوات الاحتلال ومحاطة بجثامين أقربائها الذين استشهدوا، ضمير العالم، خاصة بعد فقدان الاتصال بطاقم الإسعاف الذي ذهب لنجدتها.

ووقعت تلك المأساة عندما استهدفت دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط “دوار المالية” بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة سيارة مدنية تعود إلى بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عاما) وليان (14 عاما) ورغد (13 عاما) وابنة شقيقته الطفلة هند.

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حلا حمادة

مأساة الطفلة هند تتكرر.. ابنة عمها “حلا” محاصرة تحت الأنقاض واستغاثة مؤثرة (تسجيل صوتي)

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